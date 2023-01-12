США виявили причину скасування 10 тисяч авіарейсів

12 января 2023 | 12:20

Це спричинив єдиний файл у системі.

Американський авіарегулятор назвав попередньою причиною збою в роботі критичної системи оповіщень Notam став пошкоджений файл бази даних – через це понад 10 тисяч рейсів перенесли чи скасували.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

У середу ввечері агентство заявило, що попереднє розслідування виявило як причину збою пошкоджений файл, проте FAA "старанно працює над подальшим з'ясуванням причин цієї проблеми". Агентство також заявило, що немає жодних доказів кібератаки.

Днем раніше FAA наказало рідкісне закриття внутрішнього повітряного руху після збою так званої системи оповіщення повітряних місій Notam, яка в режимі реального часу надає інформацію про потенційні небезпеки для пілотів і членів екіпажу.

За даними сайту FlightAware, що відстежує польоти, станом на 18:30 ET (01:30 за Києвом), майже через 12 годин після того, як FAA видало наказ про припинення польотів, було скасовано понад 1300 рейсів до аеропортів США або з них, і близько 9500 рейсів було затримано. Польоти відновилися з 16:00 за Києвом.