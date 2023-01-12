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Гребенщикову светит тюрьма
12 января 2023 | 14:13
Музыкант признался, что помогает украинцам.
Депутат госдумы рф Хамзаев заявил РИА Новости, что попросит СК проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию российской армии. Гребенщиков ранее заявлял, что направил средства в помощь Украине, а также раскритиковал действия России.
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