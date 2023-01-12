Гребенщикову светит тюрьма

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Народний депутат Віктор Король під час засідання парламенту в Києві, 25 липня 2006 р. 6 лютого 2007 р. Президент України Віктор Ющенко вніс до Верховної Ради України подання про призначення Короля головою Служби безпеки України. 59-річний генерал-лейтенант міліції Віктор Король з липня 2006 г. посідав посаду першого заступника голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупції. Фото Олександра Косарева