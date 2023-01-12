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В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС, — Forbes
12 января 2023 | 23:49
Блекаут скасовується.
Протягом 11 місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів. Потужність всіх пристроїв, що імпортуються, в середньому становить не менше 1 ГВт.
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