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В роскультуре за нелояльность увольняют семьями
14 января 2023 | 09:27 , Анатолий Несмиян
И к новостям культуры. Из МХТ им. Чехова худрук Хабенский уволил Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву за «антироссийскую позицию».
Помнится, не так давно прогрессивная общественность выражала недоумение «охотой на ведьм» в американском кинематографе, где выдающиеся актеры попадали в «черные списки» за то, что не выражали безусловную преданность идеям ЛГБТ или BLM, а также вели себя неподобрающе в свете новых моральных и этических принципов. В Америке бушевала кампания MeToo, которая выжигала таланты, освобождая место разной серости. Под нож пошел Кевин Спейси, с огромным трудом удалось не кануть в безвестность Джонни Деппу. В общем, классическая «охота на ведьм», как ее ни называй. Чем отличается от этого террор в России, не совсем понятно. Та же история - человек высказывает свое мнение, даже если оно идет вразрез официальным установкам. «Человек - как меч. Либо делает свое дело. Либо тупой» - эти слова приписывают Акиро Куросаве. Гениальный японец сказал это про людей вообще и про актеров в частности. Назаров - прекрасный актер. И если его вышвырнуть из театра, он не перестанет быть прекрасным актером. Хабенский, как актер, мне лично тоже нравился. В своё время. Но вот как чиновник - он полностью отвечает второй части определения Куросавы.
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