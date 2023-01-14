Москва збирає четверту армію

14 января 2023 | 14:12

В РФ діють вже три армії і незабаром до них приєднається четверта. Щонайменше дві з них “вагнеровці” та “кадировці”, які воюють в Україні крім регулярних ЗС РФ – приватні війська.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв’ю “НВ”, пишуть Економічні Новини.

“На сьогодні там діють три армії, дві з яких – приватні армії Пригожина та Кадирова. Скоро до них приєднається ще одна армія і це говорить про те, що ситуація війни в Росії вже не централізована. Вона виходить з-під контролю, і приватні армії Пригожина і Кадирова – це не від хорошого життя”, – пояснив він.

Данилов зазначив, що децентралізація російської армії свідчить про відсутність довіри до неї громадян РФ. В Україні така ситуація неможлива – у нас немає і бути не може приватних військ.

“Бо у нас єдиний верховний головнокомандувач, єдиний головнокомандувач, у нас немає такого, що у когось є своя армія”, – сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, президент Росії Володимир Путін, напевно, боїться Рамзана Кадирова “до смерті”, тому що батька чеченського лідера вбили люди кремлівського диктатора. Кадиров-джуніор має колись помститися московському царю.