Волонтеры на кассе

24 января 2023 | 08:36 , Олег Ельцов. ТЕМА

Как же достали эти благотворители за чужой счет!

В начале войны на ютюбе меня одолевала милая лысая девочка с накрашенными губками, которая на четвертой секунде печально сообщала, что борется с раком и не знает проснется ли завтра. Шли месяцы, а девочка все не умирала, а помада на губках всегда смотрелась идеально. Потом она видимо излечилась и ее сменил мальчик с плохой дикцией, вероятно из того же больничного отделения. Он тоже боролся с раком, в то время как его папа боролся с врагом на фронте. Мальчик продержался дольше. Наконец алгоритм ютюба устал от моей финансовой черствости и начал подсовывать всяческих коучей и платных инструкторов по оказанию медицинской помощи в экстремальных ситуациях.

Примерно к лету оживились буквально все коммерческие структуры, с которыми я сталкиваюсь в быту: банки, операторы мобильной связи, супермаркеты, бензозаправки… Одни предлагают перевести бонусы на счет фонда в поддержку армии, другие – настроить в онлайн-банкинге регулярные отчисления на благотворительный фонд... У кассиров супермаркетов добавилось работы: к неизменному предложению купить стартовый пакет и кулек, включили призыв сделать вспомоществование в благотворительный фонд.

Ну и конечно – масса рекламы в соцсетях и на ТВ неизвестных мне людей и сомнительных организаций с просьбой скинуться для приобретения бойцам от буржуек до лазерных уничтожителей танков и баллистических ракет. Видимо, многие забыли мудрое завещание древних евреев, вложенное в уста одного сказочного персонажа: «Помоги ближнему своему». Неужто всех нас окружают полностью благополучные люди, не требующие поддержки и финансовой помощи? Зачем нам подсказчики в банках и супермаркетах?..

Мне всякий раз хочется спросить: неужели вы думаете, что я мучаюсь выбором и не знаю кому отправить свои кровные на фронт, неужели хоть у одного украинца знакомые не сидят в окопах, не волонтерят или не бедствуют из-за потери работы\жилья\близких? Понятно, что часть «сборщиков» пожертвований – откровенные мошенники, чьи эмиссары раньше ходили по вагонам метро с прозрачными ящиками для пожертвований и фотографией ребенка с жалостливыми глазами. С началом войны наступило их время! Но не могу заподозрить в этом крупные торговые сети, банки и мобильных операторов. Каковы их мотивы? Наверное, имиджмейкеры доказывают им, что таким образом они расположат к себе клиентов. Но это работает наоборот: ежедневные приставания раздражают и отталкивают. Я рад ходить лишние полкилометра до магазина, где не пристают к клиентам. Но таких в округе нет. Скажите, у кого-то вызывало позитивные эмоции повторенное сотый раз предложение приобрести стартовый пакет мобильного оператора? Но в этом случае супермаркет хотя бы получает прибыль от его продажи. А воззвание к благотворительности приносит ноль супермаркету и дозу негатива покупателю. Прекратите клянчить! И ведь не жертвуют, не подают уже – это же видно в очередях на кассу.

И как-то не заметно особой активности всех этих гигантов бизнеса с многомиллионными прибылями на ниве благотворительности. Почему они вместо сбора копеек с клиентов не отвалят миллиончик-другой с собственных прибылей? Пусть даже руководство Новуса повесит кричащее объявление об этом с указанием суммы прямо перед кассой.

Справедливости ради вспомню про Киевстар, который поспешил уведомить, что пожертвовал 300 млн.грн. собственных денег на восстановление мобильной сети, поврежденной в ходе боев. Но и тут ничего кроме раздражения это не вызвало. Ведь это пожертвование совпало с повышением тарифов для абонентов, а также вдруг выяснилось, что Киевстар не в состоянии обеспечить стабильную работу при регулярных отключениях питания. Если компания не в состоянии выполнить свои обязательства перед клиентами, ей следует направить прибыль на закупку поврежденного оборудования, аккумуляторов, гарантирующих связь на время обесточивания. А уж после этого можно заняться благотворительностью. А если у вас денег навалом, то зачем повышать тарифы? Так и поясните клиентам: тарифы повышаем в погоне за суперприбылями. Только не врите и не стройте из себя благодетелей. Клиенты этого не оценят.

То же относится к прочим коммерческим структурам: не рвитесь в благодетели за чужой счет. Мы без подсказок разберемся куда потратить свои деньги и кому помочь.