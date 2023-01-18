⚡️У Броварах на Київщині впав вертоліт, спалахнула пожежа.

Людей евакуювали, — речник поліції Київщини Прянішнікова. Під час трагедії у Броварах у дитсадку знаходилися діти та працівники, – голова ОВА Кулеба.

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