Всіх пересаджати, корупцію перемогти!

31 января 2023 | 08:46 , Олег Ельцов. ТЕМА

Українцям дуже не щастить з президентами. Всі попередні були невдалими – в країні крали. Нарешті, народу пощастило: обрали хорошого президента. Все одно крадуть… Ще й у війну, ще й в армії! Може пороблено з тими президентами й чиновниками?..

Український виборець хоче раз на кілька років сходити на виборчу дільницю, обрати гарного президента, депутатів - щоб ті весь свій термін працювали на благо народу. Ні, виявляється, так це не працює. Раптом виявилось, що напад ворога був неочікуваним, населення не евакуйовували, а тим, що залишились нема де ховатися від обстрілів… В армії яйця закуповують не штуками, а кілограмами й калоріями, керівництво МВС ледь не в повному складі літає на дорогезному гвинтокрилі де хоче, падає куди хоче, вбиває й калічить кого хоче… Але ж виборець все правильно зробив: обрав нарешті хорошого президента. Чому знов у країні все як при попередниках?..

Днями вибухнув скандал навколо закупівель МО, схопили на величезному хабарі молодого та перспективного заступника міністра з розвитку громад… Хороший президент оперативно пообіцяв відставки, й деяких чиновників вже позбавили посад. Народ й опозиція дружно вимагають більшого: чиновників слід не лише звільнити, а й покарати. Корупції та мародерству час покласти край. Даєш посадки!

Тут владі не дуже зручно: слідство й суд передбачають тривалу процедуру, та й хабарники трапляються досвідчені: довести особисту провину не завжди вдається. А якщо навіть когось посадять, це буде не завтра – електорат встигне забути про скандали річної давнини… Тому влада усіма силами гасить корупційний скандал в інформпросторі. Хочете дізнатися темники влади на зараз – дивіться найпопулярніші ефіри дуету Фейгін-Арєстович. Так, ввечері, коли вся країна гомоніла щодо знакових отставок, обіцяних президентом, ці двоє професіоналів навіть не згадали про тему №1. Їх грандіозна аудиторія у 2 млн. осіб слухала розлогі бесіди про Пригожина, про зняття з депутатів Держдуми декларування статків… Про відставку заступника керівника ОП, про звільнення заступника міністра оборони, що опікувався тендерними закупками – ані пари з вуст! Яйця, що обліковували при закупівлях в кілограмах й калоріях невдовзі забудуть – зуб даю!

То що нам робити із корупціонерами й хто у всьому винний? Порадую 73% виборців: Зеленський не винний – в нього немає важелів впливу на тендерні закупівлі й не він призначає та звільнює керівників тилових служб. Можна гарантувати: після звільнення низки чиновників їхні наступники красти не припинять. Можливо, яйця вже не будуть купувати на калорії й кілограми й хабарі за закупівлі генераторів будуть передавати обережніше. Щойно НАБУ затримало спільників заступника міністра інфраструктури Лозинського, що схемотозив на закупівлі генераторів, як преса розкопала подробиці іншої цікавої історії з прдбання генераторів. Цього разу – у мерії Дніпра. Їх оптово закупали за ціною, значно вищою ніж в супермаркеті.

То хто ж визначає тендерні правила та ухвалює закони із безліччю шпарин для можливостей красти до несхочу? Ні, не президент. Це зона відповідальності парламенту й кабміну. Перших обираєте ви, любі українці, які дуже не люблять корупцію. Прем’єра за поданням президента також призначає парламент. Що не дивно: ми живемо в ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентській республіці. Тобто, у маленького українця, який бідкається, що він нічого не може зробити із тими крадіями у владі й поганими президентами, в руках потужний інструмент: право обирати президента й депутатів. Як їх обирати – сказано тисячу разів. Не за гречку, не за вміння розсмішити, чи душевно заспівати, чи красномовно розповісти чому попередники погані, а вони гарнюні. Людей у владу слід сунути за моральні та фахові здібності й досвід. Бо найчесніший й найсміливіший будівельник-козак Гаврилюк чи весільний фотограф не принесуть жодної користі в парламенті. В законодавчий орган слід обирати людей з юридичною освітою, з чималим досвідом у промисловості, фінансовій, енергетичній сферах. Тих, хто своєю біографією довів на що він здатний. А без базової освіти, юридичної передовсім, людина зможе лише піаритися, влаштовувати бійки біля трибуни й голосувати за негідні закони, в яких він анічогісінько не розуміє.

Панове, тепер ви розумієте навіщо слід читати біографії кандидатів в президенти й депутати, ходити на зустрічі із ними, ставити непрості запитання, а після обрання – неодмінно й щохвилинно контролювати?

Розумію, що цей текст дуже нудний, в ньому немає прізвищ тих негідників, які крадуть наші гроші у військовий час і яких слід негайно пересаджати. Виправляю помилку: винні не президент, депутати й чиновники – винний ти, любий читачу й виборцю.