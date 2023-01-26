ТЕМА

С Чукотки от войны бегут на Аляскк

26 января 2023 | 07:57

Два жителя Чукотки бежали от российской мобилизации на 4х метровой лодке на Аляску. Преодолев почти 500 км по морю.


Сначала их посадили во временный изолятор, но потом выпустили. Сейчас они уже ищут работу. Жилье им предоставил местный украинский пастор. Им всего около 30 лет, но выглядят они ужасно.

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