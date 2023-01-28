ИИ сделал работу журналиста за 30 секунд

28 января 2023 | 12:01

​ChatGPT написал за журналиста статью по маркетингу, которая стоила 600 долларов, за 30 секунд

После этого эксперимента сам журналист, который пишет для The Guardian, сказал, что у него нет сомнений в том, что скоро искусственный разум лишит его работы.



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