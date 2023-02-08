|
Сидя на бочке с бензином
08 февраля 2023 | 11:59 , Олег Ельцов. ТЕМА
Самый-присамый центр Киева: Бессарабская площадь, а на ней рынок. Обошел здание и насчитал 8 генераторов, облепивших грандиозное строение по периметру. Некоторые заботливо накрыты целлофаном – чай не казенные, от осадков оберегают. Генераторы пыхтят под самыми стенами, а не на расстоянии шести метров, как того требует техника безопасности. При мне в один из работающих (!) генераторов лили бензин из канистры. Баки у генераторов маленькие – на пару-тройку часов работы. Заправлять нужно постоянно. А где же хранят топливо? Конечно, в помещениях рынка. Картина – типичная для всего города, для всей страны. Если при обстреле Киева ракета влупит по Бессарабскому рынку, он вспыхнет как свечка. То же самое произойдет с сотнями домов и офисных зданий, в которых трудится малый бизнес, а ему сегодня без генератора – никак.
Тем временем темпы импорта генераторов в страну растут на глазах. Власти рапортуют: суммарная мощность уже ввезенных сравнялась с мощностью одного реактора. И все это равномерно "размазывается" по украинской территории с канистрами бензина по соседству. Самые догадливые устанавливают генераторы в квартирах многоквартирных домов. Страна буквально уселась на бензиновую бочку. Все это уже начало рваться и гореть – дальше будет хуже. И для этого даже не понадобятся ракеты рашистов.
Что будем делать: заставим бизнес трудиться при свечах, запретим генераторы?... Это невозможно – начнется ропот, бунты, разброд. Именно этого и ждет враг. Нет, запрещать бизнесу работать не следует. Следует заставить работать власть. Все, на что она сподвиглась – снять таможенные сборы на ввоз генераторов, лишь ускорив завоз этой опасной и неэффективной техники. А что следовало бы делать, если бы на должностях находились специалисты, а не свадебные фотографы? Во-первых, стимулировать импорт мощных, а не бытовых генераторов. Разработать программы на уровне городов и поселков по размещению таких генераторов с соблюдением требований техники безопасности. Места такие отыскать можно даже на Бессарабской площади. Далее – предложить желающим потребителям подключаться к таким генераторам – за деньги. Но при этом следует обеспечить наличие линий электропередачи к потребителям. С поправкой на экстренность, можно забыть об эстетике и отчасти пожертвовать безопасностью, бросив "воздушные линии". Наши энергетики набили на этом руку, подключая по всей стране тысячи нелегальных потребителей – от уличных торговцев и МАФов до церквей и прочих небалансовых шанхаев. Малому бизнесу это весьма выгодно: себестоимость вырабатываемого электричества у крупных генераторах ниже, чем у мелких. Не нужно заниматься обслуживанием – это должны делать специалисты из служб, которые следует организовать муниципалитетам. То же касается доставки, хранения и заправки топливом. Не придётся хранить канистры с бензином в магазинах и подвалах жилых и офисных зданий.
Всем этим следовало заниматься с первых дней войны. Равно как и организацией убежищ в пригодных подвалах жилых зданий, и установкой защищенных хотя бы от осколков остановок общественного транспорта и еще много чем. Вместо этого горсоветы по всей стране дружно выделяют сотни миллионов гривен на частичную компенсацию ОСББ, на волне паники закупившим генераторы. То есть вместо того, чтобы заняться делом, организацией жизни в городах и поселках на время войны, власти откупаются от нас нашими же деньгами из местных бюджетов.
Между тем, становится все понятней, что эта военная история – надолго. Нужно привыкать и обустраивать свою жизнь в условиях войны и перманентной угрозы вражеских обстрелов. И есть проблемы, решение которых требует активного участия властей – как местных, так и на общегосударственном уровне. И те и другие раскачиваются без малого год. Не раскачались еще. Все чаще возникает вопрос: как с такой организацией дел в государстве мы собираемся побеждать? На одном героизме военных и материальной помощи партнеров?... Ребятам в высоких кабинетах пора закатать рукава и заняться делом. Не знаете как – ищите специалистов, которые сделают все за вас. Не можете – избиратель найдет тех, кто сможет.
также читайте
[24.01.2023]
[15.01.2023]
[08.01.2023]
[29.12.2022]
|
по теме
Мир хижинам, война небоскребам!
06. 02. 2023 | 23:36 , Олег Ельцов. ТЕМА
Землетрясение амплитудой свыше 7 баллов. Сотни погибших, тысячи пострадавших, масштабные разрушения. Говорят, землетрясение подобной силы случилось в Турции лет сто назад. Наблюдаю на видео как складываются высотки и задаюсь вопросом: а те, кто их строил не знали, что сто лет назад такое уже было, а значит может случиться вновь? Любопытно: сколько хрущевок, давно отживших свой срок, устояло бы, случись такое у нас?
Подоляк, не патякай!
01. 02. 2023 | 12:38 , Олег Ельцов. ТЕМА
«Тегеран не оставит без ответа атаку дронов на Исфахан, как и намеки Киева о причастности к этому, заявил РИА Новости член комиссии иранского парламента по внешней политике». Скажіть, навіщо балакучий радник ОП Михайло Подоляк трьома днями раніше «натякав» у Твітері, звертаючись до іранців: « …Україна ж попереджала.»
Знаковые движения вдали от линии фронта
31. 01. 2023 | 18:45 , Олег Ельцов. ТЕМА
Начался какой-то неясный движ. Госсек США начал свое ближневосточное турне с Египта где призвал снизить накал страстей между Израилем и Палестиной. Ну сказал – и сказал. Только почему-то после этого глава Египетского МИД Шукри отправился – нет, не в Палестину (туда полетел Блинкен), а прямиком в Москву на встречу с Лавровым.
Всіх пересаджати, корупцію перемогти!
31. 01. 2023 | 08:46 , Олег Ельцов. ТЕМА
Українцям дуже не щастить з президентами. Всі попередні були невдалими – в країні крали. Нарешті, народу пощастило: обрали хорошого президента. Все одно крадуть… Ще й у війну, ще й в армії! Може пороблено з тими президентами й чиновниками?..
Про ІПСО й човен, який хитати не на часі
26. 01. 2023 | 14:06 , Олег Ельцов. ТЕМА
Сьогодні кожна домогосподарка знає про існування ІПСО. Якщо хтось ще не в курсі, поясню: все, що стосується критики влади та суперечить переможним реляціям – це є ІПСО. І кожен, хто бодай торкається клавіатури, ризикує бути звинувачуваним у реалізації ІПСО ворога. Контроль тут суворіший за диктатуру політкоректності алгоритмів ФБ. Вважаєш, що гелікоптер МВС з міністром й почетом впав на дитячий садок через недбалість – працюєш на ворога; написав, що тиловики МО купують яйця на мільйони не штуками, а кілограмами – послаблюєш нашу армію; маєш нахабство критикувати президента – працюєш за методичками Крємля й роз'єднуєш націю. Не шукайте відповідь чому? Бо війна. Бо не на часі.
08 февраля 2023
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»