Сидя на бочке с бензином 08 февраля 2023 | 11:59 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] Самый-присамый центр Киева: Бессарабская площадь, а на ней рынок. Обошел здание и насчитал 8 генераторов, облепивших грандиозное строение по периметру. Некоторые заботливо накрыты целлофаном – чай не казенные, от осадков оберегают. Генераторы пыхтят под самыми стенами, а не на расстоянии шести метров, как того требует техника безопасности. При мне в один из работающих (!) генераторов лили бензин из канистры. Баки у генераторов маленькие – на пару-тройку часов работы. Заправлять нужно постоянно. А где же хранят топливо? Конечно, в помещениях рынка. Картина – типичная для всего города, для всей страны. Если при обстреле Киева ракета влупит по Бессарабскому рынку, он вспыхнет как свечка. То же самое произойдет с сотнями домов и офисных зданий, в которых трудится малый бизнес, а ему сегодня без генератора – никак.

Тем временем темпы импорта генераторов в страну растут на глазах. Власти рапортуют: суммарная мощность уже ввезенных сравнялась с мощностью одного реактора. И все это равномерно "размазывается" по украинской территории с канистрами бензина по соседству. Самые догадливые устанавливают генераторы в квартирах многоквартирных домов. Страна буквально уселась на бензиновую бочку. Все это уже начало рваться и гореть – дальше будет хуже. И для этого даже не понадобятся ракеты рашистов. Что будем делать: заставим бизнес трудиться при свечах, запретим генераторы?... Это невозможно – начнется ропот, бунты, разброд. Именно этого и ждет враг. Нет, запрещать бизнесу работать не следует. Следует заставить работать власть. Все, на что она сподвиглась – снять таможенные сборы на ввоз генераторов, лишь ускорив завоз этой опасной и неэффективной техники. А что следовало бы делать, если бы на должностях находились специалисты, а не свадебные фотографы? Во-первых, стимулировать импорт мощных, а не бытовых генераторов. Разработать программы на уровне городов и поселков по размещению таких генераторов с соблюдением требований техники безопасности. Места такие отыскать можно даже на Бессарабской площади. Далее – предложить желающим потребителям подключаться к таким генераторам – за деньги. Но при этом следует обеспечить наличие линий электропередачи к потребителям. С поправкой на экстренность, можно забыть об эстетике и отчасти пожертвовать безопасностью, бросив "воздушные линии". Наши энергетики набили на этом руку, подключая по всей стране тысячи нелегальных потребителей – от уличных торговцев и МАФов до церквей и прочих небалансовых шанхаев. Малому бизнесу это весьма выгодно: себестоимость вырабатываемого электричества у крупных генераторах ниже, чем у мелких. Не нужно заниматься обслуживанием – это должны делать специалисты из служб, которые следует организовать муниципалитетам. То же касается доставки, хранения и заправки топливом. Не придётся хранить канистры с бензином в магазинах и подвалах жилых и офисных зданий. Всем этим следовало заниматься с первых дней войны. Равно как и организацией убежищ в пригодных подвалах жилых зданий, и установкой защищенных хотя бы от осколков остановок общественного транспорта и еще много чем. Вместо этого горсоветы по всей стране дружно выделяют сотни миллионов гривен на частичную компенсацию ОСББ, на волне паники закупившим генераторы. То есть вместо того, чтобы заняться делом, организацией жизни в городах и поселках на время войны, власти откупаются от нас нашими же деньгами из местных бюджетов. Между тем, становится все понятней, что эта военная история – надолго. Нужно привыкать и обустраивать свою жизнь в условиях войны и перманентной угрозы вражеских обстрелов. И есть проблемы, решение которых требует активного участия властей – как местных, так и на общегосударственном уровне. И те и другие раскачиваются без малого год. Не раскачались еще. Все чаще возникает вопрос: как с такой организацией дел в государстве мы собираемся побеждать? На одном героизме военных и материальной помощи партнеров?... Ребятам в высоких кабинетах пора закатать рукава и заняться делом. Не знаете как – ищите специалистов, которые сделают все за вас. Не можете – избиратель найдет тех, кто сможет.



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