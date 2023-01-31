В Україні субсидії оформили мешканці найдорожчих будинків столиці

31 января 2023 | 13:59

В Україні мешканці найдорожчих ЖК оформили субсидії на оплату комуналки. При цьому вартість квартир у таких будинках сягає понад 10 млн грн. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

В одному із найвідоміших будинків у столиці (Хрещатик, 25) субсидію оформили 13 сімей.

При цьому чинних субсидій лише три (інші не продовжили). У сумі за опалювальний сезон ці три сім'ї отримають із бюджету 25,5 тис. грн. "Будинок із зіркою" – один із найдорожчих у столиці. Зараз у ньому продають дві квартири: трикімнатну за 14,7 млн грн і п'ятикімнатну за 64 млн грн. У цьому будинку одразу кілька квартир належать Вєрці Сердючці – Андрію Данилку.

Три тисячі доларів за "квадрат" і допомога на комуналку від держави

В одному з найдорожчих ЖК "Бульвар фонтанів" субсидію оформили три квартири. При цьому одержують на цей момент виплату лише в одній. І, судячи з розміру субсидії, квартира ця чималої площі. За опалювальний сезон власнику виділять із бюджету 18 тис. грн на оплату комуналки.

Квартира в цьому ЖК площею 50 "квадратів" обійдеться у 8 млн грн. За ці гроші можна купити три квартири такою самою площею у бюджетному сегменті. У людей, які купили квартиру в ЖК, знайшлися сотні тисяч доларів на купівлю житла, але при цьому немає кількох тисяч гривень для того, щоб самостійно платити за комуналку.

Які ще елітні ЖК отримують субсидії

Оболонська набережна, 1. За цією адресою розташовані дві елітні новобудови, які також називають "вітрилами". У корпусі № 1 оформлено 4 субсидії, 2 з них діють. За опалювальний сезон мешканці отримають 21 тис. грн на оплату комуналки.

"Новопечерські Липки" – один із найдорожчих ЖК столиці. Тут мешкають мільйонери, великі політики. Невелика однокімнатна квартира коштуватиме в цьому ЖК 146 тис. доларів. А ще тут оформили субсидію понад 100 квартир. Із них – 17 чинних. Під час опалювального сезону з бюджету на комуналку для мешканців "Новопечерських Липок" витратять 87,4 тис. грн.