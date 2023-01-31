ТЕМА

В Україні субсидії оформили мешканці найдорожчих будинків столиці

31 января 2023 | 13:59

В Україні мешканці найдорожчих ЖК оформили субсидії на оплату комуналки. При цьому вартість квартир у таких будинках сягає понад 10 млн грн. Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.


В одному із найвідоміших будинків у столиці (Хрещатик, 25) субсидію оформили 13 сімей.

При цьому чинних субсидій лише три (інші не продовжили). У сумі за опалювальний сезон ці три сім'ї отримають із бюджету 25,5 тис. грн. "Будинок із зіркою" – один із найдорожчих у столиці. Зараз у ньому продають дві квартири: трикімнатну за 14,7 млн грн і п'ятикімнатну за 64 млн грн. У цьому будинку одразу кілька квартир належать Вєрці Сердючці – Андрію Данилку.

  • Три тисячі доларів за "квадрат" і допомога на комуналку від держави

В одному з найдорожчих ЖК "Бульвар фонтанів" субсидію оформили три квартири. При цьому одержують на цей момент виплату лише в одній. І, судячи з розміру субсидії, квартира ця чималої площі. За опалювальний сезон власнику виділять із бюджету 18 тис. грн на оплату комуналки.

Квартира в цьому ЖК площею 50 "квадратів" обійдеться у 8 млн грн. За ці гроші можна купити три квартири такою самою площею у бюджетному сегменті. У людей, які купили квартиру в ЖК, знайшлися сотні тисяч доларів на купівлю житла, але при цьому немає кількох тисяч гривень для того, щоб самостійно платити за комуналку.

  • Які ще елітні ЖК отримують субсидії

Оболонська набережна, 1. За цією адресою розташовані дві елітні новобудови, які також називають "вітрилами". У корпусі № 1 оформлено 4 субсидії, 2 з них діють. За опалювальний сезон мешканці отримають 21 тис. грн на оплату комуналки.

"Новопечерські Липки" – один із найдорожчих ЖК столиці. Тут мешкають мільйонери, великі політики. Невелика однокімнатна квартира коштуватиме в цьому ЖК 146 тис. доларів. А ще тут оформили субсидію понад 100 квартир. Із них – 17 чинних. Під час опалювального сезону з бюджету на комуналку для мешканців "Новопечерських Липок" витратять 87,4 тис. грн.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Matt Stuart
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100