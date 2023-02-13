Грядут большие перемены

13 февраля 2023 | 08:36 , Олег Ельцов. ТЕМА

Нет, я предвидел, что этому мироустройству настанет кирдык. Но не думал, что сегодня. По моим прикидкам – через десяток годков мир захлестнут многотысячные манифестации неолуддитов в исполнении водителей грузовиков и всезнающих таксистов. Энергопереход подкрадется к этой категории первым. Беспилотные фуры на электротяге начнут массово бороздить просторы автострад, а пустое такси, где за рулем не окажется человека, который знает все о всемирных заговорах, можно будет заказать как и сегодня – через смартфон. Водилы – это гремучая помесь «желтых жилетов» и террористов «Хезболла», когда они осознали, что их предсказания о кознях мирового правительства исполнились. А поскольку мировое правительство – оно в закулисье, они начнут крушить все, что можно. Но начнут, конечно, с безмозглых фур и такси на автопилоте.

Собственно, это наверняка известно и лидерам держав, которые, заметьте, единодушно включились в борьбу с мифическим КОВИДом, а фактически – тривиальным гриппом. Цель проста как пучок петрушки: заставить население бояться, загнать его в стойло. Ибо очень скоро эту безработную многомиллионную толпу потребуется как-то усмирять. Пока действенных механизмов не создано, но творцы «новой реальности» активно работают над этим. И, казалось бы: ну есть же время отточить механизм сдерживаний и загоняния бунтующих толп под шконку, но тут радары зафиксировали взлет черного лебедя – ChatGPT.

Моя бабушка была мудрой женщиной, говорила мне: не читай много книжек – с ума сойдешь. Как в воду глядела! Интеллект никому еще пользы не приносил, лишь приумножал печали. А уж искусственный интеллект и подавно. Ведь хорошо же сидели: откуда ни возьмись появился интернет, потом все стали переводить в цифру, робототехника, то да се… Спрос на программеров – как на жилье в нашем Крыму в разгар сезона. Да, кое-кто остался без работы: линотиписты, библиотекари, профессия фотографа превратилась в увлечение, потому что никто уже не платит денег за свое раскрашенное фото с обезьянкой. Оптимисты голосом Арестовича убаюкивали: «Ниче, всех выброшенных на обочину, приютит отрасль программирования: нам весь мир оцифровать нужно, алгоритмов понаписывать…» И тут – бац: ChatGPT!

Ничто не предвещало беды. Виртуальные монстры захватили планету. Капитализация соцсетей, поисковиков и прочих порождений Силиконовой долины зашкаливает. Гугл-поиск и ему подобные расслабились: куда вы от нас денетесь! И начали на правах монополистов скармливать рекламу вместо результатов поисковых запросов, а тупые алгоритмя Цукерберга учить приличных людей политкорректности. Казалось бы: вот она – стабильность, о которой мечтает каждый капиталист и обыватель. Ан-нет!

Откуда он вообще взялся, этот ChatGPT? Как он мог вдруг не просто конкурировать с Гугл-поиском, но при первом появлении буквально вытереть о него ноги! Какой-то квантовый скачек искусственного интеллекта получился. Обычно как бывает: все последние разработки тайно работают на военных, потом на корпорации, потом – за страшные деньги начинают предлагать услуги частным лицам и только после этого – простым юзерам, которые в 90% случаев в поисковой строке забивают «календарь огородника» или «домашнее порно».

И вот на сцену выскакивает ChatGPT и дает не просто варианты поиска, а предлагает: «Давай поболтаем об этом». Но тем не ограничивается, аспид! Ты можешь сделать самое тупое селфи и безликий интеллект предложит по твоему запросу фантастическую картинку тебя на белом коне в рыцарских доспехах или в образе коварной обольстительницы (нет-нет, не подумайте плохого: все причинные места должны быть прикрыты, как того требует Цукерберг, но в остальном – полная свобода). Таинства алгоритмов ChatGPT для нас, конечно, скрыты, но говорят, вопрос «как в домашних условиях изготовить атомную бомбу» он проигнорирует. Конечно, три закона робототехники-заветы Айзека Азимова и прочие ограничения вписаны. Но, думаю, найдутся желающие поэкспериментировать с запросами: «Как без физического контакта продать пакетик с таблетками неизвестному, чтобы этого никто не заметил» или «Как попасть в МОЙ магазин, если я потерял ключ, код от сигнализации забыл и не хочется разбудить соседей»? Вот тогда и посмотрим на эти алгоритмы…

Пока весь мир усердно трудится над усовершенствованием автопилотов транспорта, профессиональные водители лет десять могут спать спокойно. Но с появлением на сцене ChatGPT запаниковали многочисленные представители более интеллектуальных профессий. Фотографы-видеографы первыми падут жертвой безработицы, иже с ними – специалисты по обработке и редактированию фото-видео контента. Вы просто посмотрите, что творит ChatGPT на визуальном поле! Рекламные агентства умрут - однозначно. Останутся одиночки, напрямую общающиеся с заказчиком. Тут что принципиально важно: правильно сформулировать запрос для ИИ, чтобы получить требуемый результат. Фактически, появится новая профессия перевода с человеческого на язык ИИ.

Или возьмем журналистов. Я уже лет пять говорю, что нет такой профессии – умерла. Но коллег мучают фантомные боли, и они продолжают поздравлять друг-друга с профессиональным праздником. Ребята, баста! Разгоняйте профсоюзы – им некого будет защищать. Любая газета превратится в человека-оркестр: статьи по запросу напишет ИИ. Причем, самым трудоемким будет составление запроса. На днях ChatGPT накропал статью за 30 секунд, и журналист продал ее респектабельной The Guardian за 600 долларов. И не думайте, что на западе 600 долларов для журналиста – это плевые деньги. Нет, это стоимость высокоинтеллектуального труда. ИИ это уже может. Что уж говорить о новостной ленте!

Кто там еще остался? Ну, корректоры-литредакторы давно уже на бирже труда – спилчекер рулит. Ах да, макет газеты – еще один специалист безработный. ChatGPT составит вам с десяток макетов за считанные секунды. Ах, ваша газета уже не выходит на бумаге, она никому не нужна, все читают ваш вэб-сайт. ChatGPT создаст сотню вэб-сайтов вашего прости господи СМИ, после чего ваш вэб-мастер возглавит ОСББ или займется курьерской доставкой в Glovo.

Таким образом, абстрактная Юлия Мостовая будет единолично клепать свое ЗН, где по-прежнему будут публиковаться бесконечные статьи с фирменным «про-контра», только читать их стнет интересно – в них будет не только вода, но наконец появится реальная информация: ChatGPT об этом позаботится. Станет ли при этом Мостовая богаче? Да она и так не бедная. Вот только боюсь, что принцип цифровой эры «победитель получает все» начнет давать сбой. Экономия гонорарного фонда авторов ЗН не долго будет оставаться у собственников СМИ. Предложение на информационном (визуальном, рекламном и пр.) рынках стремительно возрастет. Потребитель, пресытившись этим изобилием не то что платить, но даже смотреть не захочет не этот контент и потреблять эти услуги. Теперь главное – заходы на ресурс. Это дает рейтинг, соответственно – плату за рекламу. И вот тут уже начнется конкуренция не чета нынешней. На арену выйдут совершенно другие люди, с другой ментальностью и подходами. Кем они будут – сложно предсказать. Мне кажется, наступает время для очень талантливых и энергичных. Формально все превратятся в «толмачей», обеспечивающих связь потребителя с ИИ. Если мы говорим про абстрактную Мостовую, как зеркало украинской журналистики – этим людям останется лишь проедать награбленное. Козырем новых королей информационного поля будет не составление бесконечных опусов с мизером информации, а логика, способность четко сформулировать запрос, владение бэкграундом и угадывание чаяний своего клиента.

Что касается остальных (а их будет подавляющее большинство): привыкайте ходить строем, жить на вэлфэр и потреблять ежесекундно то, что в изобилии произведут те, кто умнее и талантливее вас. Производить смогут лишь избранные. И коррупционные связи тут вряд ли помогут.