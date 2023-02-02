ТЕМА

Саміт ЄС відбудеться в Києві. Завтра

02 февраля 2023 | 16:41

До Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та верховний представник ЄС Жозеп Боррель.


Саміт «Україна – ЄС» відбудеться завтра, 3 лютого, у Києві, де обговорюватимуться виконання Україною умов для членства в Євросоюзі.



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