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Саміт ЄС відбудеться в Києві. Завтра
02 февраля 2023 | 16:41
До Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та верховний представник ЄС Жозеп Боррель.
Саміт «Україна – ЄС» відбудеться завтра, 3 лютого, у Києві, де обговорюватимуться виконання Україною умов для членства в Євросоюзі.
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