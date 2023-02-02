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Новая запись майора Мельниченко из-под дивана в кабинете Зеленского
02 февраля 2023 | 17:47 , Олег Ельцов. ТЕМА
- Игорь Валерьевич, приветствую! - Доров, Вова! Шо нада? - Скажи, Велерич, ты патриот? - К чему эти манцы! Сколько?
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