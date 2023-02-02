Новая запись майора Мельниченко из-под дивана в кабинете Зеленского

02 февраля 2023 | 17:47 , Олег Ельцов. ТЕМА

- Игорь Валерьевич, приветствую! - Доров, Вова! Шо нада? - Скажи, Велерич, ты патриот? - К чему эти манцы! Сколько?



- Родина проживет без твоих денег – нам партнеры подкинут. Но для этого нужно, чтобы ты полчасика постоял перед камерой.



- В смысле?!



- Ну, это... Ты не один будешь, с офицерами СБУ...



- Шо за квартальные шуточки! Я в вашем шоу не участвую.



- Ты не понял: это настоящие СБУшники будут, у тебя в шале. А страна за этот перформанс получит надцать ярдов зеленых. Без шоу не дадут – партнеров наша коррупция тревожит...



- Надцать ярдов, говоришь?... А Шабунин видео запостит?



- Чтоб ты не сомневался: завтра будешь звездой Фейсбука. Только оденься по-домашнему, приберись там.



- А они не натопчут, твои салдафоны?



- Сейчас дам команду, чтобы в свежих носках пришли и обувь на пороге сняли.



- Уболтал, я ж патриот. Только я один не согласный фигурировать – пусть еще к кому-то ввалятся. Гы, а давай их к Авакову запустим?...



- Ты шо! К нему-то зачем? О нем уж забыли почти.



- По приколу. Придумай что-нибудь, услужи народу – он жаждет скандалу. Вспомнил! Недавно вертолет разбился, который он покупал.



- Да не он, а Кабмин!



- Какая разница – пипл схавает. Поищите у него чего-нибудь.



- Да, у него много чего найти можно...



- А вот это не надо, Арсен обидится. Позвони ему, поговори душевно, про родину там, про патриотизм – как ты умеешь...



- Ладно, сейчас поручу Тимошенко – он что-нибудь придумает.



- Ты ж его вроде уволил...



- Ага, так же, как Арестовича... Так что, СБУ запустишь?



- Ладно, полчаса им даю. И кофе поить не буду – это моя принципиальная позиция. Одному, помню, предложил, так ты его главой Агентства по восстановлению назначил...



- Да это не я, это все партнеры...



- Ладно-ладно. Я для твоего шоу даже побреюсь – пусть страна мой новый имидж обсуждает. Людям нужны хорошие новости.



- Обнимаю!



- Жду гонорар от "95 квартала" за участие в шоу.