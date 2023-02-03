ТЕМА

ИИ - на службе знакомств

03 февраля 2023 | 13:52

Пользователи Tinder используют ChatGPT, чтобы переписываться.


Идея использования AI в приложениях для знакомств не нова, но раньше любое взаимодействие нейронных сетей и людей выглядело неестественно. ChatGPT поменял правила игры - теперь нейронная сеть помогает пользователям строить общение, основанное на их интересах и хобби.

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