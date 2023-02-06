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Мир хижинам, война небоскребам!
06 февраля 2023 | 23:36 , Олег Ельцов. ТЕМА
Землетрясение амплитудой свыше 7 баллов. Сотни погибших, тысячи пострадавших, масштабные разрушения. Говорят, землетрясение подобной силы случилось в Турции лет сто назад. Наблюдаю на видео как складываются высотки и задаюсь вопросом: а те, кто их строил не знали, что сто лет назад такое уже было, а значит может случиться вновь? Любопытно: сколько хрущевок, давно отживших свой срок, устояло бы, случись такое у нас?
Современное капстроительство преимущественно монолитное – оно много надежнее панельного и кирпичного с ленточным фундаментом, что подтвердили прилеты ракет в новостройки. Я рассматривал результаты попадания в свежепостроенный дом в центре Киева. Ракета просто проделала в стене дырку, основная конструкция устояла. Но у нынешних зданий – жилых и офисных – есть еще одна особенность: повышенная этажность. Смотрел расчеты: застройщику экономически фиолетово: гнать высотки в несколько десятков этажей или возводить невысокие дома в несколько этажей с уютными двориками. Но, высотное строительство нынче в тренде: «шоб не як у сэли». Причем это не только украинская болезнь. Я видел в Испании небоскреб среди пустыни. Мне пояснили: здесь жилье скупают британцы: им привычнее жить в высотках. Где привычнее жить бедуинам не сложно догадаться, но одуревшие от нефтедолларов арабы возводят мегаполисы из стоэтажных «свечек» среди бесконечной пустыни. Не беда, что подача воды на сотый этаж стоит заоблачных денег, а одно дерево под этим небоскребом обходится за год в 2000 долларов. Так сейчас модно.
Думаю, расчет сейсмоустойчивости таких небоскребов проводится тщательнее, чем турецкий и сирийских халуп, но у многоэтажного новодела другая беда. В случае пожара все кто в середине постройки имеют минимальные шансы выжить. А как такие свечки сгорают дотла за считаные минуты, мы наблюдаем по записям пожаров со всего мира.
Ну и военные действия: результаты такого безумного и бездумного строительства наблюдаем воочию: пешком – на двадцатый этаж с собакой на руках, обрушение целых секций от попадания ракеты, в конструкцию дома не заложены надежные укрытия: кто ж будет в 21 веке воевать!
Но, как оказалось, технический прогресс слабо связан с интеллектом и культурой. Люди не становятся добрее, их поступки столь же глупы как и в минувшие века, миром правит не разум, а чувства и инстинкты: мода.
Еще один тренд: сегодня во власти, госуправлении, в прямых эфирах – абсолютно везде молодые и красивые. Ну или как минимум смешные, спортивные, умеющие петь, плясать и вести инстаграм-страничку. Багаж их знаний ограничивается прочтением «Гарри Потера» и просмотром «Властелина колец», навыками что-то купить и быстро перепродать, составить код командной строки (скоро и это будет не актуально – ChatGPT не дремлет). Но они ничерта не умеют делать, планировать, координировать и коммуницировать. Что они построят взамен разрушенного землетрясением? Думаю такое же дерьмо, что только что развалилось, только повыше и в нем будет больше стекла – чтоб блестело.
Следует срочным порядком на каком-то всемирном конгрессе принимать неотменяемое соглашение о запрете капстроительства выше трех этажей, о приостановке всех высокотехнологичных проектов по мостостроительству, прокладке тоннелей, возведению дамб и атомных электростанций. От авиации тоже пора постепенно отказываться. Все океанские лайнеры и крупнотоннажные грузовые суда – на прикол. Судоходство – только на небольших парусных лодках (Гретта будет довольна) и весельных галерах под прямым парусом. Офисные здания – только одноэтажные, да и не нужны они на удаленке. Из общественных пространств ограничиться строительствам церквей и небольших концертных залов для поп-певичек, но лучше конечно, собираться толпой на площадях – целее будем. Всего нужно строить много. Но все должно быть маленькое. В каждом жилище должна стоять наготове печь-буржуйка и ночной горшок – на случай отказа инженерных сетей, а отказы будут случаться все чаще. Рассредоточение и неприметность должны стать трендом грядущего: это жизненная необходимость в эпоху неоварварства.
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