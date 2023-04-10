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На рочсии суд заставил сменить матершинное название компании

10 апреля 2023 | 15:22


Красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название. В суде отметили, что название противоречит принципам гуманности и морали и вызывает ассоциации с бранной лексикой. Доказательства того, что название воспринимается как перевод на японский предложения "День недели - суббота", предоставлены не были.

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