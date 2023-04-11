Глава OpenAI, компании-разработчика "вирусного" ChatGPT, Сэм Альтман озвучил опасения по поводу возможного влияния ИИ-помощника на человечество. Альтман признался, что GPT-4 несет реальную опасность, оказавшись "не в тех руках".

Разработчик подчеркнул, что пока программа реагирует только на приказы человека и находится под его полным контролем. "Но найдутся те, кто снимет с нее ограничения, которые мы наложили, и обществу нужно заранее придумать, как оно будет на это реагировать", – заявил Альтман в интервью ABC News.

Альтман также предупредил, что ИИ и разработки на его основе могут в скором времени "ликвидировать" некоторые профессии, которыми в настоящее время занимаются люди. Однако в то же время он указал на то, что такая ситуация способна привести к появлению "улучшенных" профессий.

В одном из предыдущих интервью разработчик признался, что считает ChatGPT "крутой технологией", но "ужасным продуктом" – все из-за проблем, которые начал создавать чат-бот. По его словам, многие пользователи придумывают разные варианты взаимодействия с чат-ботом для своих целей. "Они что-то вводят, пытаются получить правильные ответы, а затем копируют их и куда-то вставляют, а затем возвращаются и пытаются интегрировать это с результатами поиска или другими данными"", – добавил он.