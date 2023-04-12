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Філантроп Говард Баффет та мільярдер Річард Бренсон відвідали Бородянку
12 апреля 2023 | 17:07
Американський бізнесмен, колишній політик та філантроп Говард Баффет із засновником корпорації Virgin Group Річардом Бренсоном відвідали Бородянку та обговорили відбудову поліцейського підрозділу.
Говард Баффет та Річард Бренсон зустрілися із генералом Андрієм Нєбитовим у Бородянці 10 квітня. Як зазначено у релізі, гості побачили зруйновані рашистами будинки та обставини, за яких місцеві досі повертаються до звичного життя.
Особливу увагу іноземна делегація приділила знищеному кадирівцями поліцейському підрозділу. “Свого часу я сам був шерифом і розумію, якою важливою є місія правоохоронців.”, – відзначив Говард Баффет. Фонд американського бізнесмена почав відбудову зруйнованого підрозділу, на зустрічі делегація представила проєкт новітнього комплексу.
Свої враження від побаченого Баффет обіцяв поширити у світ: “Він (Річард Бренсон) повернеться у Великобританію, я в США і кожен з нас поділиться тим, що бачив в Україні”. Британський гість зауважив, що телевізор не здатний передати те, що вони побачили на власні очі. “Це справжній жах, що росіяни вчинили з українськими людьми”, – прокоментував Річард Бренсон.
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