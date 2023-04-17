Оправдан солдат. по пьянке расстрелявший комбата 17 апреля 2023 | 11:25 распечатать [0] комментарии [0] В Николаеве судья Владимир Алейников признал солдата, который расстрелял командира танкового батальона 36-й ОБрМП Евгения Черноконя, невиновным в умышленном убийстве.

Об этом стало известно из соответствующего приговора Центрального районного суда Николаева. Как пишет Преступности.НЕТ, командир батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского майор Евгений Черноконь погиб в конце июля 2022 года.



Вечером 28 июля прошлого года пьяный солдат Валентин Гандебура зашел в полевую кухню на территории места временной дислокации в Николаеве и затеял спор с майором, в ходе которого очередью выстрелил в офицера из табельного автомата. Комбат погиб на месте.



Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").



Гандебура в суде свою вину признавал и соглашался с материалами следствия. Он говорил, что сожалеет за совершение и просил минимальное наказание в пределах санкции статьи. Адвокат поддержал позицию своего клиента.



Обвиняемый рассказал в суде, что в тот день вместе с другими военнослужащими разгружал фуру с напитками, и случайно узнал, что согласно составленным документам он и другие лица, проходившие службу вместе с ним, получили униформу.



По его словам, также в тот день он употреблял алкоголь, поскольку у его сослуживца был день рождения. Медики после преступления зафиксировали опьянение в 1,93 промилле алкоголя.



Солдат решил пойти к командиру батальона и выяснить вопрос о форме. По его словам, он дослал патрон в патронник, поскольку знал, что будет задавать "неприятные" вопросы и предвидел, что разговаривать с ним не захотят.



Он подошел к Черноконю, который сидел в столовой на скамейке в компании командира взвода и сразу сказал: "Почему по документам выдана форма, а мы ее не получили?" В ответ его отправили к своим командирам, а он сказал, что те направили его к комбату.



Затем Черноконь заметил его опьянение и спросил об этом - солдат подтвердил. После этого майор сообщил, что вызовет военную службу правопорядка и будет принимать ряд решений относительно состояния военнослужащего.



Обвиняемый также отметил, что с самого начала разговора лейтенант, который был с Черноконем, достал пистолет, снял его с предохранителя и спросил: "Чего ты подошел с автоматом?", а после этого наводил пистолет на него.



Военнослужащий сказал, что на все эти события он отреагировал очередью из автомата в сторону командира батальона. Когда увидел мертвого комбата, то отдал автомат лейтенанту и начал ждать дальнейших событий.



Свои действия точно не мог объяснить. Сказал, что был злым и негативно отреагировал на доставленный лейтенантом из кобуры пистолет.



Эксперт нашел в теле Черноконя пять пуль от автомата обвиняемого, которые стали причиной смерти.



Также под видеозапись был проведен следственный эксперимент с участием командира взвода, который стал непосредственным свидетелем преступления. Он подтвердил события и детализировал факты спора между солдатом и майором.



Свидетель рассказал, что пьяный военнослужащий кроме вопросов о форме спрашивал об обучении, участии в боевых действиях, когда Черноконь "будет с ним нормально общаться". Обвиняемый направлял автомат на майора, поэтому лейтенант приготовил свой пистолет и приказал солдату полностью разрядить автомат. Черноконь сказал лейтенанту убрать пистолет и продолжил разговор. Он напомнил о субординации и объяснил относительно формы то, что кроме танкового батальона есть другие подразделения, где та нужна. Также лейтенант подтвердил, что майор начал звонить в ВСП и говорить о возникшей проблеме с обвиняемым. Затем обвиняемый резко направил автомат на майора и выстрелил очередью в него.



При этом судья не согласился с квалификацией преступления, которую предложил военный прокурор. Он отметил, что убитый выполнял служебные функции, вел рабочий диалог с лейтенантом, в который грубо вмешался его подчиненный, а затем и расстрелял своего начальника.



Алейников указывает, что "предметом в рамках этого уголовного производства, является установленный порядок несения военной службы; этот объект явно не является элементом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины".



В связи с этим судья считает, что и досудебное следствие должен был проводить не следователь Нацполиции, а Государственное бюро расследований.



С 3 августа Гандебура находился под арестом в следственном изоляторе. После оглашения оправдательного приговора его по решению суда немедленно освободили из-под стражи.



В настоящее время прокуратура подала апелляцию на этот приговор.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте На рочсии суд заставил сменить матершинное название компании Маск объяснил нежелание удалять твит Медведева про «исчезновение» Украины Лукашенко встречается с Шойгу в Минске В Курске отменили парад 9 мая На России зудумали реанимировать понятие "враг народа" В Москве гранаты горстями вибрасывают в мусорники