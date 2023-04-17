Оправдан солдат. по пьянке расстрелявший комбата

В Николаеве судья Владимир Алейников признал солдата, который расстрелял командира танкового батальона 36-й ОБрМП Евгения Черноконя, невиновным в умышленном убийстве.
Об этом стало известно из соответствующего приговора Центрального районного суда Николаева.
Как пишет Преступности.НЕТ, командир батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского майор Евгений Черноконь погиб в конце июля 2022 года.
Вечером 28 июля прошлого года пьяный солдат Валентин Гандебура зашел в полевую кухню на территории места временной дислокации в Николаеве и затеял спор с майором, в ходе которого очередью выстрелил в офицера из табельного автомата. Комбат погиб на месте.
Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").
Гандебура в суде свою вину признавал и соглашался с материалами следствия. Он говорил, что сожалеет за совершение и просил минимальное наказание в пределах санкции статьи. Адвокат поддержал позицию своего клиента.
Обвиняемый рассказал в суде, что в тот день вместе с другими военнослужащими разгружал фуру с напитками, и случайно узнал, что согласно составленным документам он и другие лица, проходившие службу вместе с ним, получили униформу.
По его словам, также в тот день он употреблял алкоголь, поскольку у его сослуживца был день рождения. Медики после преступления зафиксировали опьянение в 1,93 промилле алкоголя.
Солдат решил пойти к командиру батальона и выяснить вопрос о форме. По его словам, он дослал патрон в патронник, поскольку знал, что будет задавать "неприятные" вопросы и предвидел, что разговаривать с ним не захотят.
Он подошел к Черноконю, который сидел в столовой на скамейке в компании командира взвода и сразу сказал: "Почему по документам выдана форма, а мы ее не получили?" В ответ его отправили к своим командирам, а он сказал, что те направили его к комбату.
Затем Черноконь заметил его опьянение и спросил об этом - солдат подтвердил. После этого майор сообщил, что вызовет военную службу правопорядка и будет принимать ряд решений относительно состояния военнослужащего.
Обвиняемый также отметил, что с самого начала разговора лейтенант, который был с Черноконем, достал пистолет, снял его с предохранителя и спросил: "Чего ты подошел с автоматом?", а после этого наводил пистолет на него.
Военнослужащий сказал, что на все эти события он отреагировал очередью из автомата в сторону командира батальона. Когда увидел мертвого комбата, то отдал автомат лейтенанту и начал ждать дальнейших событий.
Свои действия точно не мог объяснить. Сказал, что был злым и негативно отреагировал на доставленный лейтенантом из кобуры пистолет.
Эксперт нашел в теле Черноконя пять пуль от автомата обвиняемого, которые стали причиной смерти.
Также под видеозапись был проведен следственный эксперимент с участием командира взвода, который стал непосредственным свидетелем преступления. Он подтвердил события и детализировал факты спора между солдатом и майором.
Свидетель рассказал, что пьяный военнослужащий кроме вопросов о форме спрашивал об обучении, участии в боевых действиях, когда Черноконь "будет с ним нормально общаться". Обвиняемый направлял автомат на майора, поэтому лейтенант приготовил свой пистолет и приказал солдату полностью разрядить автомат. Черноконь сказал лейтенанту убрать пистолет и продолжил разговор. Он напомнил о субординации и объяснил относительно формы то, что кроме танкового батальона есть другие подразделения, где та нужна. Также лейтенант подтвердил, что майор начал звонить в ВСП и говорить о возникшей проблеме с обвиняемым. Затем обвиняемый резко направил автомат на майора и выстрелил очередью в него.
При этом судья не согласился с квалификацией преступления, которую предложил военный прокурор. Он отметил, что убитый выполнял служебные функции, вел рабочий диалог с лейтенантом, в который грубо вмешался его подчиненный, а затем и расстрелял своего начальника.
Алейников указывает, что "предметом в рамках этого уголовного производства, является установленный порядок несения военной службы; этот объект явно не является элементом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины".
В связи с этим судья считает, что и досудебное следствие должен был проводить не следователь Нацполиции, а Государственное бюро расследований.
С 3 августа Гандебура находился под арестом в следственном изоляторе. После оглашения оправдательного приговора его по решению суда немедленно освободили из-под стражи.
В настоящее время прокуратура подала апелляцию на этот приговор.