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Визначено "прозорі" міста України

19 апреля 2023 | 18:33

Transparency International Ukraine провела дослідження прозорості 70 міст держави.


Міста оцінювали за 40 критеріями, які стосувались різних аспектів функціоналу та роботи міських рад та їх виконавчих комітетів.

У цьогорічному дослідженні методику проведення скоригували з урахуванням додаткових факторів та особливостей, спричинених війною.

«Прозорими містами» визнано усього три:

◾️Дніпро;
◾️Львів;
◾️Мукачево.

«Частково прозорих» міст – десять:

◾️Вінниця;
◼️Володимир;
◼️Житомир;
◼️Кам’янське;
◼️Київ;
◼️Кропивницький;
◼️Луцьк;
◼️Тернопіль;
◼️Ужгород;
◼️Чернівці.

Решта 57 досліджених міст з 70 – непрозорі.



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