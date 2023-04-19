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Визначено "прозорі" міста України
19 апреля 2023 | 18:33
Transparency International Ukraine провела дослідження прозорості 70 міст держави.
Міста оцінювали за 40 критеріями, які стосувались різних аспектів функціоналу та роботи міських рад та їх виконавчих комітетів.
У цьогорічному дослідженні методику проведення скоригували з урахуванням додаткових факторів та особливостей, спричинених війною.
«Прозорими містами» визнано усього три:
◾️Дніпро;
«Частково прозорих» міст – десять:
◾️Вінниця;
Решта 57 досліджених міст з 70 – непрозорі.
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