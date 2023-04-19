Визначено "прозорі" міста України

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Дівчата - моделі демонструють зачіски із колекції "Болеро" українського перукаря-стиліста Володимира Конопада під час проведення майстер-класу перукарської майстерності в рамках 12 - того Міжнародного виставки-ярмарку "Стиль-2005" у Львові у п'ятницю, 23 вересня 2005 р. Виставка проходитиме з 23 по 25 вересня. Понад 100 фірм з 20 областей України, Росії та Польщі презентують товари текстильної промисловості та сфери послуг. Одним з центральних заходів стане вечірнє fashion show "Made in Ukraine" - показ модельних колекцій від молодих українських дизайнерів. Фото УНІАН