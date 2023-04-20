У рашистов проблемы з запуском ММК имени Ильича в Мариуполе

20 апреля 2023 | 14:36

Предприятие запустить не смогут - нет рабочих рук.

Коллаборанты во временно захваченном Мариуполе признали, что не могут запустить металлургический комбинат им. Ильича. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

“Колаборанты наконец-то поняли, что запустить ММК им. Ильича (разве только Ильича?!) они не могут. Не сейчас. Не в ближайшее время. Николай Решинский — один из руководителей-предателей, возглавляющий управление персонала Ильича при оккупантах в интервью заявил, что в них нуждаются 2900 человек на разбор завалов (а их нет) и еще 300 человек на охрану”, — отметил он.

Андрющенко добавил, что, по словам коллаборанта, завалы на территории меткомбината разбирают в ручную, а о разминировании “вообще речи не было”.

Металлургический комбинат имени Ильича принадлежит компании “Метинвест” Ринату Ахметову. Во время боев в Мариуполе он пострадал меньше, чем другой комбинат “Азовсталь”.

Как ранее сообщалось, бизнесмен из Чеченской Республики (РФ) Валид Корчагин, связанный с семьей приближенного к Рамзану Кадырову Сулейману Геремееву, стал совладельцем компании “ММК Ильича”, зарегистрированной в так называемой “ДНР”.