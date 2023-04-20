ТЕМА

У рашистов проблемы з запуском ММК имени Ильича в Мариуполе

20 апреля 2023 | 14:36

Предприятие запустить не смогут - нет рабочих рук.


Коллаборанты во временно захваченном Мариуполе признали, что не могут запустить металлургический комбинат им. Ильича. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

“Колаборанты наконец-то поняли, что запустить ММК им. Ильича (разве только Ильича?!) они не могут. Не сейчас. Не в ближайшее время. Николай Решинский — один из руководителей-предателей, возглавляющий управление персонала Ильича при оккупантах в интервью заявил, что в них нуждаются 2900 человек на разбор завалов (а их нет) и еще 300 человек на охрану”, — отметил он.

Андрющенко добавил, что, по словам коллаборанта, завалы на территории меткомбината разбирают в ручную, а о разминировании “вообще речи не было”.

Металлургический комбинат имени Ильича принадлежит компании “Метинвест” Ринату Ахметову. Во время боев в Мариуполе он пострадал меньше, чем другой комбинат “Азовсталь”.

Как ранее сообщалось, бизнесмен из Чеченской Республики (РФ) Валид Корчагин, связанный с семьей приближенного к Рамзану Кадырову Сулейману Геремееву, стал совладельцем компании “ММК Ильича”, зарегистрированной в так называемой “ДНР”.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100