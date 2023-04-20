Анализ настроений в рядах противника

20 апреля 2023 | 14:41

От населения, проживающего в тылу российских войск (от Ясиноватой до Волновахи), поступает информация об обстановке в среде военнослужащих РФ. Вокруг Донецка в направлении Авдеевки и Марьинки ведутся тяжелые бои. Российское командование жестко требует от своих подразделений и 1 АК «днр» любой ценой, не считаясь с потерями захватить:

Угледар (155 бригада морской пехоты ТФ, 1 батальон бригады «Восток», спецподразделение «Вымпел» росгвардии),

Марьинку («102-я мотострелковая бригада 150 мсд 8-й армии ЮВО РФ),

Красногоровку, (100-я и 114 омсбр 1 АК «днр»),

Авдеевку (Лозовое-Невельское – 110 омсбр 1 АК; Пески-Первомайское – 9 омсбр 1 АК; Водяное-Северное 200 омсбр 14 АК РФ; Спартак–Авдеевка – 1 омсбр 1 АК) и другие приданные им подразделения.

Например, разведывательная рота 163 танкового полка 150 мсд, дислоцирующаяся на окраинах Донецка, которая обстреливает Марьинку и Авдеевку баражирующими боеприпасами.

Желая выполнить приказ Путина, российские командиры гонят своих подчиненных вперед из-за чего их подразделения несут большие, а в рядах боевиков появляется все больше «отказников» и дезертиров. Российские военные ищут любые способы, чтобы не участвовать в боевых действиях или стремятся возвратиться домой под любым предлогом.

Некоторые «косят» даже под психические заболевания, другие рвутся в госпиталь с любыми травмами и царапинами, лишь бы не быть на передовой. Но сейчас даже за деньги никого не комиссуют. Всех, кто проштрафился, в первую очередь «отказников», отправляют на передовую на самые опасные участки.

Практически на всех направлениях российским военнослужащим отменили полагающиеся отпуска. Говорят, что ожидается наступление ВСУ, поэтому все должны быть на месте. Ну или «пойдете в отпуск, когда возьмете город!»

Сейчас российские подразделения вокруг Донецка ожидают большое пополнение. Об этом говорят боевики 1 АК со ссылкой на свои связи в Донецке. Одни говорят, что это плановое пополнение, другие – что руководство в Донецке опасается наступления ВСУ именно на Донецк, пока российский генштаб все свое внимание уделяет Бахмуту и Авдеевке, куда и отправляются основные резервы. Ну а больше всех беспокоятся за это Пушилин и российские подразделения 102-й мсбр 150 мсд 8-й армии, прикрывающие Донецк со стороны Марьинки.