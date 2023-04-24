|
В Подмосковье готовятся к теракту
24 апреля 2023 | 11:36
Пятнадцать школ подмосковного города Щёлково перевели на дистанционное обучение после сообщений об угрозе теракта, МВД и ФСБ ведут проверку, сообщает РИА-Новости.
также читайте
[20.04.2023]
[20.04.2023]
[20.04.2023]
[19.04.2023]
|
по теме
В Бєлгороді раптом виявли другу бомбу, яка відвалилася з літака
22. 04. 2023 | 13:20
Российский самолет уронил бомбу на Воронеж
21. 04. 2023 | 07:58
СБУ завела справу на українських військових, які збирались викрасти російський літак
20. 04. 2023 | 18:00
Служба безпеки України розслідує кримінальну справу через неуспішну спробу українських військових викрасти російський літак.
В Петербургском интернате от истощения умерли семь детей
20. 04. 2023 | 17:27
Дети были истощены, а в самом интернате не хватало сотрудников.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»