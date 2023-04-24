В Подмосковье готовятся к теракту

Пятнадцать школ подмосковного города Щёлково перевели на дистанционное обучение после сообщений об угрозе теракта, МВД и ФСБ ведут проверку, сообщает РИА-Новости.

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