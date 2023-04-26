ТЕМА

ChatGPT назвал 10 самых перспективных профессий

26 апреля 2023 | 16:43

Профессии довольно-таки необычные:


• Специалист по искусственному интеллекту

• Разработчик квантовых компьютеров
• Генетический инженер
• Эксперт по кибербезопасности
• Специалист по альтернативной энергии
• Специалист по робототехнике
• Космический инженер
• Специалист по автономным транспортным средствам
• Биотехнолог
• Data Science и аналитика больших данных



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