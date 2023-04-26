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ChatGPT назвал 10 самых перспективных профессий
26 апреля 2023 | 16:43
Профессии довольно-таки необычные:
• Специалист по искусственному интеллекту
• Разработчик квантовых компьютеров
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