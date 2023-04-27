Скільки читають українц

27 апреля 2023 | 09:08

Згідно з результатами дослідження, 46% українців купували паперові книги, 17% - електронні й 13% - аудіокниги.

Про це свідчать результати дослідження "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього.

“Паперові книги більш охоче як читають, так і купують – 46% респондентів купували паперові книги впродовж останнього року, структура середніх витрат на місяць наступна: 14,4% – до 200 грн, 17,8% – 201-500 грн, 9% – 501-1 000 грн, 4,8% – понад 1000 грн”, - йдеться в дослідженні.

Електронні книги купували близько 17% опитаних, середні витрати на місяць: 8,5% – до 200 грн, 5% – 201-500 грн, 1,9% – 501-1000 грн, 1,4% – понад 1000 грн

Аудіокниги купували близько 13% респондентів, середні витрати: 7,2% – до 200 грн, 3,4% – 201-500 грн, 1,2% – 501-1000 грн, 1,1% – понад 1000 грн.

Респонденти молодшої вікової категорії (18-35 років) частіше купували книги, вони також мають вищі показники середніх витрат на книги на місяць впродовж останнього року.

Також зазначається, що під час повномасштабної війни кількість прочитаних книжок знизилася: 42% респондентів зазначили, що після 24 лютого 2022 року прочитали або прослухали до 5 книг, 16% – від 5 до 10 книг, 10% – від 10 до 20 книг, 9% – більше як 20 книг, 23% не прочитали жодної.