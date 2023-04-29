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Путин отменяет собственный указ
29 апреля 2023 | 12:55
Путин разрешил поставки российских нефти и нефтепродуктов «дружественным» странам по цене ниже потолка, введенного странами Запада в конце 2022 года. Исключение затронет уже действующие контракты.
Таким образом, он внес изменения в свой указ от декабря 2022, которым запретил поставки любому иностранному бизнесу и гражданам, если контракт учитывал потолок цен Путин разрешил поставлять российскую нефть и нефтепродукты государствам, не включенным в список «недружественных», по заключенным ранее контрактам, даже если они предусматривают применение механизма потолка цен.
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