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Президент и пустота. Часть 2
01 мая 2023 | 02:39 , Олег Ельцов. ТЕМА
Неугомонный Дима Комаров продолжает кропить елеем просторы Ютюб. Ему (или ОП) показалось недостаточным появление длинного и нудного фильма к годовщине войны и неоценимой роли Зеленского. По признанию автора за кадром осталось отснятого материала еще на десять таких фильмов. И он решил не останавливаться, продлить радость кинотворчества и пиара.
На днях появился очередной слащавый плод кинопотуг автора бесконечных тревел-блогов для пионеров и пенсионеров.
Если коротко, часовой кинопродукт Димы – это микс бесконечного восторга от самого факта существования Владимира Зеленского и в качестве бонуса – от его мужества, мудрости и бесстрашия. Сюда можно было добавить репортаж про рабочую поездку «первого». Но репортаж не получился, а получилась очередная порция восторгов.
Вторая половина фильма – долгое бессенсовое интервью с Зеленским, в котором журналист смело, без экивоков прямо в глаза выражает свой восторг собеседнику. Этим диалогом двух инфантильных персон фильм и заканчивается.
Чуть не забыл: в фильме также присутствует микроинтервью Димы с безымянным переводчиком, с которым волею судеб журналист оказался на соседних креслах в автобусе президентской свиты. Из этого эпизода зритель не узнал буквально ничего. Эта сценка не дает мне покоя: зачем?! Кто заставил Диму втулить этого переводчика в свой бесталанный фильм?
И зачем понадобилось «продолжение»? К чему эта дичь? Кажется она не нужна не зрителю, не главному герою этой поделки.
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