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Біля Путінграду підірвали опору електромереж
01 мая 2023 | 09:27
Другу підірвати не встигли.
Губернатор Ленобласти сообщил о подрыве опоры ЛЭП и обнаружении, предположительно, взрывного устройство рядом с другой опорой, электроснабжение потребителей не нарушено, - повідомляє РІА-Новості.
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