Недвижимые смогут управлять компьютером

02 мая 2023 | 10:24

Американцы создали MouthPad — компьютерную мышь, которая управляется языком

Специалисты из американской компании Augmental представили новую компьютерную мышь для людей с ограниченными возможностями. Она представляет собой контроллер в виде капы, которая вставляется в рот и взаимодействует с языком. В нее встроен аккумулятор, а также сенсорная панель в области неба — это и есть основной орган управления. От пользователя требуется поставить язык в правильное положение, а датчики будут реагировать на уровень давления. Пользователям обещают доступный функционал с возможностью общаться и даже играть. Дату релиза пока не называют. Пока девайс находится в разработке — желающие могут зарегистрироваться в списке ожидания.



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