Авто рашиста Прилєпіна підірвали

Р.S. Ксєнія Собчак назвала підрив Прилєпіна "мєрзостью і подлостью" й сподівається, що лікарі зроблять все необхідне.

В його авто підклали вибухівку. Загинув водій.

Сьогодні під Нижнім Новгородом поранено провідного рашистаЗахара Прилєпіна.