ТЕМА

Авто рашиста Прилєпіна підірвали

06 мая 2023 | 13:20

Він поранений, водія-охоронця вбито.


Сьогодні під Нижнім Новгородом поранено провідного рашистаЗахара Прилєпіна.
В його авто підклали вибухівку. Загинув водій.
Р.S. Ксєнія Собчак назвала підрив Прилєпіна "мєрзостью і подлостью" й сподівається, що лікарі зроблять все необхідне.


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