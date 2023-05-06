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Авто рашиста Прилєпіна підірвали
06 мая 2023 | 13:20
Він поранений, водія-охоронця вбито.
Сьогодні під Нижнім Новгородом поранено провідного рашистаЗахара Прилєпіна.
В його авто підклали вибухівку. Загинув водій.
Р.S. Ксєнія Собчак назвала підрив Прилєпіна "мєрзостью і подлостью" й сподівається, що лікарі зроблять все необхідне.
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