В Естонії українських благодійників підозрюють у шахрайстві

10 мая 2023 | 09:08

Державна прокуратура Естонії у вівторок порушила кримінальну справу за статтею про привласнення майна для розслідування використання коштів, зібраних некомерційною організацією Slava Ukraini на підтримку України.

Естонська державна прокурорка Трійну Олев пояснила, що щойно з'явилися перші ознаки можливого нецільового використання коштів, прокуратура і поліція розпочали аналіз інформації, яка надходить до правоохоронних органів.

"Поза кримінальним розслідуванням ми збирали інформацію на додаток до тієї, що була опублікована в пресі, а також підтримували прямий контакт із нашими українськими колегами. На базі зібраної інформації є підстави для порушення кримінальної справи", – сказала вона.

Попередньо справа проти НКО Slava Ukraini порушена за статтею про привласнення майна, поки підозри нікому не оголошували, додала держпрокурорка Естонії.

Розслідування в Естонії почалось після того, як українські правоохоронці, за даними естонських ЗМІ, почали розслідувати діяльність українського партнера Slava Ukraini – організації All for Victory.

За даними ERR, Державне бюро розслідувань України почало розслідування ще 24 березня за двома статтями: розкрадання майна і використання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв із метою отримання прибутку.

Як пише видання, у квітні стало відомо, що Slava Ukraini переказала 1,5 мільйона євро пожертв, зібраних в Естонії, до IC Construction – приватної української компанії, пов'язаної з керівництвом української All for Victory. У цієї компанії, найімовірніше, є фіктивний власник, а її єдина діяльність пов'язана з естонською некомерційною організацією. Торішній прибуток української компанії становив 250 тисяч євро.

Як заявили після цього у Slava Ukraini, там не знали про те, що IC Construction отримала прибуток від переданих їм грошей, і замовили аудит використання коштів.