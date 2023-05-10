Дмитро Разумков: все – всім!

10 мая 2023 | 08:09 , Олег Ельцов. ТЕМА

На Хрещатику молодики у пікселі щоденно збирають донати «на армію». Їхній ареал: Майдан, Бесарабка, біля центрального входу в метро «Хрещатик». До війни це були найбільш хлібні місцями для дівчаток зі скляними скриньками «на допомогу тяжко хворим дітям». А 30 років тому ті самі місця окупувала братва «Черепа», «Салохи», «Авдиша», яка «крутили наперстки». Що ж об’єднує здорованів у шкірянках з часів кооперативного руху, дівчаток зі скриньками «на боротьбу з дитячою саркомою» й сьогоднішніх «бійців», що вирвалися з тернопільського котла, аби зібрати грошенят на тепловізори побратимам? Як не дивно, їх об’єднує один відомий політик за прізвищем Разумков.

Саме він подав в парламент законопроект щодо відновлення рішення, аварійно ухваленого на початку війни, за яким всі люди в погонах почали отримувати доплати не залежно від того – чи беруть вони участь у бойових діях. Найбільше навантаження на бюджет складали доплати працівникам поліції через їхню чисельність. Ці виплати було скорочено (а не скасовано) з 1 лютого цього року. Військові на фронті як і раніше матимуть доплату 100 тисяч. А от якщо військовий далеко від «нуля», доплата складає 30 тисяч.

Щодо поліції історія інша: доплата скорочена до максимум 10 тисяч на місяць. Опозиція в особі пана Разумкова стверджує, що доплати знято, але це не так й не для всіх: частині їх лише скорочено. На початку війни ці премії призначали для всіх, бо ніхто не знав де завтра пролягатиме лінія фронту. Сьогодні ситуація стабілізована. Все справедливо: чому столичний поліцейський, чия служба мало чим відрізняється від мирної, має отримувати доплату на рівних з військовим? А чим ризикують у Києві детективи НАБУ з нескромними зарплатами?.. По Києву стріляють ракетами й «шахедами»? То за цією логікою Разумков має наполягати, аби премії виплачували кожному киянину, мешканцям всіх територій, які потрапляють під обстріли. Але Разумков за медійної підтримки «Євросолідарності» вирішив підставити діючу владу: вона обкрадає військових, а опозиція – єдиний борець за інтереси захисників.

Фактично ж пан Разумков із однодумцями бореться за повернення нескромних премій поліції, яка займається в мирних містах і селах тим, чим займалася до війни. Більшість з них, ясна річ, робить дуже корисну роботу. Але чи спроможні ми волею Разумкова й Ко «накинути» по 30 тисяч «на брата» у той час, коли економіка стагнує, цивільні масово втрачають роботу, зарплати всюди падають й навіть у Києві знайти роботу на 10 тисяч в місяць – велика удача... Й чи всі поліцейські заслуговують навіть на скорочену премію до 10 тисяч на місяць? Не всі. Зараз я поясню чому – поліцейським й законотворцю Разумкову.

Ви ще не забули отих наперсників з 90-х, дівчаток з 2000-х зі скриньками й нинішніх збирачів-«добробатівців» на Хрещатику? Всі вони – представники ОЗГ. А постійними членами цих ОЗГ протягом десятиріч є працівники територіального відділку поліції на вулиці Прорізній (колись Свєрдлова). Хрещатик – зона їхньої відповідальності. Й в усі часи патрульним та їхнім начальникам з Шевченківського райвідділку завжди платили «долю малу» шахраї, які «разводять» провінціалів, що приїхали до Києва й ясна річ – завітали на Хрещатик.

То кому хоче виплачувати Разумков по 30 тисяч премії: оцим «хероям» у красивій американській формі, що кришують «хероїв» у пікселі, що розводять киян й гостей столиці на бабки?!

Попри те, що афера із законопроектом була заблокована в парламенті, Дмитро Разумков продовжує наполягати: премії будуть повернуті. Власну правоту він «доводить» у вельми дивний спосіб: «Регулярно разом із колегами відвідую прифронтові райони, спілкуюся з нашими захисниками. Від жодного не чув позиції про те, що "давайте забирайте в нас кошти".

Відкрию Разумкову маленьку таємницю: таксисти й вахтери теж проти того, аби їм скорочували зарплату. Й лікарі, й вчителі, й офіціанти – всі проти того, аби жити гірше. Щоб здогадатися про це не слід влаштовувати із ними душевні бесіди й мати багато клепки у голові. Й аби гратися у політику з використанням махрового популізму – багато клепки теж не треба. Але ж називати міжфракційне об’єднання «Розумна політика» лише тому, що прізвище її лідера Разумков – дещо легковажно. Таке промовисте прізвище ще не є свідченням наявності розуму.

З огляду на законодавчі ініціативи однодумців Разумкова їм варто перейменуватися. Дарую гідну назву: «Все – всім!» Продовжуйте в тому ж дусі: обіцяйте зниження податків й тарифів, підвищення зарплат й пенсій, боріться за все добре проти всього поганого, й до вас потягнеться електорат. Цілеспрямовано рушайте обраним шляхом й колись неодмінно повернетеся з опозиції у владу.