У Бутані побудують гідроелектростанцію для майнінгу криптовалют

10 мая 2023 | 14:11

Вартість проекту - півмільярди доларів.

Її очікувана потужність (100 МВт) зробить проект одним з найбільших центрів, орієнтованих на видобуток криптовалюти.

Організатори проекту – бутанський державний холдинг Druk Holding & Investments та сінгапурська компанія Bitdeer.

🔸Druk Holding & Investments керує інвестиціями держави в традиційні фондові (акції, облігації), матеріальні (енергетика та нерухомість) активи і технології.

🔸Bitdeer є одним з ключових гравців ринку майнінгу за сукупною потужністю, який, зокрема, володіє одним з найбільших центрів видобутку криптовалют у Техасі.

Одна з ключових «фішок» проекту – акцент на тому, що відбуватиметься майнінг криптовалют за екологічно чистими безвуглецевими принципами, адже для цього використовуватиметься гідроелектростанція, яка до того ж матиме додаткову конкурентну перевагу у вигляді дешевої ціни електроенергії.

Для реалізації проекту створюється фонд, який планує залучити 500 млн. доларів інвестицій.

Оголошено, що акумуляція коштів розпочнеться у кінці травня, а будівництво гідроелектростанції планують завершити у рекордно короткі строки – до кінця ІІІ кварталу 2023 року.