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Беглый экс-нардеп помог рашистам спалить Кременчугский НПЗ

10 мая 2023 | 14:28

Служба безопасности Украины объявила подозрение в государственной измене бывшему нардепу Дмитрию Святашу.


В 2002-2019 гг. Святаш был народным депутатом Украины Верховной рады Украины и членом партий «Возрождение» и «Партия регионов». 

С ноября 2019 г. Святаш скрывается от следствия по уголовным производствам и на подконтрольной украинским властям территории не находится.

Имея пророссийскую политическую позицию и украинофобные идеологические мотивы и находясь в России, Святаш общался со своим единомышленником Олегом Царевым, также беглым экс-нардепом. Зная о связях Царева с чиновниками РФ Министерства обороны РФ, Святаш начал сообщать ему актуальную информацию об обстановке в Украине.

Так, 31 марта 2022 года, в 22 часа. 27 мин. Святаш передал Цареву полученные от руководства Кременчугского нефтеперерабатывающего завода ПАО «Укртатнафта» сведения об успешной работе предприятия и уверенности руководителей в том, что их мощности не будут обстреляны Россией. Святаш подчеркнул Цареву, что Кременчугский НПЗ нужно уничтожить, чтобы лишить подразделения Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей обеспечения горючим. 2 апреля 2022 года российская армия обстреляла завод.

В тот же день Святаш передал Цареву полученные от руководства предприятия подробные сведения о результатах обстрела, поврежденных и уничтоженных объектах и возможности их восстановления.

За государственную измену в условиях военного положения Святашу грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.



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