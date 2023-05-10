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Швейцария созрела для использования денег россии на счетах банков на нужды Украины
10 мая 2023 | 15:45
Швейцария считает юридически возможным использовать деньги Центробанка России для восстановления Украины, заявил пресс-секретарь минэкономики страны.
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