ТЕМА

Швейцария созрела для использования денег россии на счетах банков на нужды Украины

10 мая 2023 | 15:45


Швейцария считает юридически возможным использовать деньги Центробанка России для восстановления Украины, заявил пресс-секретарь минэкономики страны.

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