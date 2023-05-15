Тютюновий туман

15 мая 2023 | 01:47 , Олег Ельцов. ТЕМА

Воювати важко. Не лише на фронті. Війна не лише небезпечне, а й дороге зайняття. Урядові не вистачає грошей. Про це не кричать з трибун, але суспільство відчуває наслідки. Скорочено розміри виплат поліцейським, які не знаходяться на лінії зіткнення, розбивають на частини виплати рідним загиблих, зменшені компенсації за зруйноване житло… Економіка ледь жевріє, допомога партнерів обраховується десятками мільярдів євро, але вона не безмежна. Влада шукає джерела наповнення бюджету. Останнім часом багато розмов точиться навколо наведення ладу зі зборами з підакцизних товарів – тут традиційно багато зловживань.

Про це неодноразово заявляв «головний по фінансах в країні» - очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев. Сьогодні ухиляння від сплати акцизу сягає щонайменше 20%. А це шалені суми, адже зазвичай акциз становить від двох третин від ціни товару. У негараздах Гетманцев традиційно звинувачує митників й службу БЕБ, обходячи увагою податкову службу.

Днями комітет вчергове провів засідання, присвячене ухиленню від сплати акцизу й головним винуватцем на ньому названо … дюті-фрі. Як відомо, з початком війни авіасполучення в країні стало на паузу, отже – дюті-фрі магазини в аеропортах зачинені. Але вони залишилися на наземних пунктах перетину кордону. Й от саме тут кояться ганебні речі: через ці магазини оформлюють оптові партії сигарет, які начебто не перетинать українського кордону, а реалізуються в середині країни, оминаючи неприємну процедуру уплати акцизу. Відтепер цим магазин оголошено бій. Напевно така проблема існує, але дуже сумнівно, що вона є головною.

Раніше Гетманцев називав грандіозною перемогою закриття фабрик, які начебто випускали нелегальні сигарети. Але ж це ні до чого не призведе. Буде закуплено нове обладнання й виробництво нелегальних сигарет триватиме: надприбутки того варті.

Натомість не вдалося знайти згадувань паном Гетманцевим системи реалізації нелегального тютюну. Хоча, здавалося б, відповідь на поверхні: якщо не буде мережі з реалізації підпільних сигарет – немає сенсу їх виробляти. Щоправда, хтось може заявити, що важко припинити торгівлю сигаретами з лотків на тротуарах й стихійних ринках. Але, нагадаю, ці торговці свого часу зникли з вулиць на довгі роки, аж поки МВС не очолив Арсен Аваков. З того часу сигарети продає хто завгодно й де завгодно, а поліцейські патрулі сором’язливо відводять очі від торговців. Власне, Гетманцев не втомлюється звинувачувати поліцію у поблажливому ставленні до підакцизних нелегалів. Але: не торговці з торбою сигарет без акцизних марок – головні винуватці. В них не ті об’єми, аби становити 20% від загального обсягу споживання.

Є ті, хто оперує зовсім іншими обсягами й кого не помічає Гетманцев: розгалужені мережі із сотнями торгових точок по всій країні, які існують десятиріччя. Напевно лідером тут виступає мережа «Т-кіоск», яка не так давно змінила вивіску на «А-8». Також доволі поширені кіоски мережі «Traffic», яка лише по Києву має 42 точки.

Тут можна замовити каву, але це безсумнівно не головне джерело доходу. Обидві фірми спеціалізуються на торгівлі тютюном. Й у жодному з кіосків мені не пощастило знайти термінал для оплати карткою. 2019 року журналісти програми «Схеми» винайшли прямий зв’язок мережі «А-8» із нардепом-«Слугою» Андрієм Холодовим. Той все заперечував й навіть подав до суду, але пізніше забрав заяву. Мовляв: експертиза показала, що це були оціночні судження журналістів.

Журналісти з’ясували, що така собі “Реинэвэг ЛТД” - компанія-засновник ООО “Киев Маркет Солюшин”, яким належать тютюнові кіоски, зареєстрована за адресою будинку на Кіпрі, який належить родині Холодових, де їх присутність зафіксували журналісти. А дружина Холодова з 2007 року була засновницею “Реинэвэг ЛТД”.

За документами все красиво: “Киев Маркет Солюшин” лише здає в аренду свої кіоски іншим компаніям, які власне й торгують сигаретами. Сам Холодов стверджує, що не має до того жодного стосунку з 2018 року. Але навіть якщо припустити, що він не «в долі», то він точно «в темі», адже одразу після закінчення інституту у 1993 році він влаштувався в компанію «Дункан-Київ», яка мала ексклюзивні права на торгівлю імпортними сигаретами в Україні. За словами Холодова він виріс в компанії до торгового директора, керував 40 філіалами по всій Україні й фактично вибудував систему дистрибуції та продажу тютюну в країні. Він точно знає як боротися з акцизними нелегалами, про що мріє Данило Гетманцев.

Цікаве співпадіння: Холодов є заступником Гетманцева в фінансовому комітеті й неодноразово фігурував у лобіюванні «тютюнових» законопроектів, часом вельми скандальних. Як ці шановні пани, що день і ніч ламають голову як наповнити бюджет, могли проґавити сотні кіосків, через які довгі роки продають сигарети без будь-яких чеків, виключно за кеш?.. Й немає сумніву, що обсяги цієї торгівлі в рази перебільшують обсяги отих дюті-фрі, яким вони оголосили священну боротьбу. Чи не є оця війна з прикордонною торгівлею підакцизом відведенням уваги суспільства на хибний об’єкт, аби тільки не припинялася масштабна торгівля повз державну кишеню через кіоски, до якої, якщо вірити Холодову, він не має жодного стосунку?..

Припинити це неподобство дуже легко, позбавивши компанії ліцензій на торгівлю сигаретами. Адже ще чотири роки тому згадувані журналісти «Схем» довели, що на вимогу видати платіжний чек, продавці цих кіосків надавали їм платіжний документ, який не «пробивався» у податковій. З цього можна зробити висновок, що йдеться про чисто економічний кримінал: платіжні термінали очевидно давно списані й не стоять на обліку Податкової служби, яку чомусь не втомлюється хвалити Данило Гетманцев. Від себе додам, що на відміну від колег, мені не вдалося знайти ЖОДНОГО такого кіоску, де б був термінал – там вимагають виключно кеш.

Сподіваюся, читачеві стає зрозумілішим чому уряду доводиться скорочувати доплати поліцейським й компенсації за зруйноване житло?.. Й напевно ви вже знаєте як слід голосувати на наступних парламентських виборах?