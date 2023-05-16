Украинская победа во славу американского оружия 16 мая 2023 | 15:55 , Кирилл Данильченко распечатать [0] комментарии [0] Сбитые 6 "Кинжалов" - историческое событие. Ведь единичный можно сбить lucky shot, но перехват группового залпа это уже работающая система.

Вся суть этих ракет ведь не в том, чтобы быстро доставить полтонны "головы" к цели - это могут сделать и более дешевые дозвуковые носители. Задача гарантировать поражение. А его как раз тяжело гарантировать из-за отклонения от цели (КВО), из-за противодействия ПВО, из-за времени, что проходит между доразведкой и полетным заданием, за которое многое обязательно поменяется. И тут за счет авиационного базирования и скорости изделия, у РФ должен был получиться тот самый кинжал - быстро достал из рукава, перебросил из руки в руку, ткнул (перебросил самолеты, нанес удар, ушел за зонтик из своего ПВО). "Кинжалы" носители ядерного оружия, которые в теории должны были топить АУГ США и прорывать противоракетную оборону. Объект многолетнего онанизма российских военных экспертов. В том числе, это то самое тактическое ядерное оружие, которое требуют расчехлить турбопатриоты РФ, когда происходит очередной жест доброй воли. В этот раз видно сильно припекло от гибели авиагруппы, передачи "Пэтриотов" и британских крылатых ракет. И решили массировать удар, чтобы точно поразить что-то в Киеве - думаю, что элементы ПВО. А оказалось, что "Кинжалы" таки уязвимы для модернизированного "Пэтриота". Которого только в США десятки батарей на хранении - бери из травы, пропускай через модернизацию и спустя 12-14 месяцев у тебя уже РАС-2\3 вместо стокового в консерве. И ЗРК уже стоят в Румынии, стоят в Польше, стоят в Украине. А Польша уже производит пусковые к "Патриоту" и уже сдала первые в войска. Затягивают потихоньку РФ паутиной из радаров, пусковых и новых ракет перехватчиков. И РАС-3 может в РАС-2 - работать с одной пусковой противоракетами по баллистике с кинетическим ударом и одновременно по аэродинамическим целям массой осколков. Гениально, как и многое, что делают американцы. По тому же принципу они модернизируют "Хоки" (зачем платить больше, если можно допилить то, что уже стоит на вооружении, свои доллары они считают неплохо). Миллиарды, которые отрывали россияне от социалки, чтобы безнаказанно наносить удары по соседям оказались выкинутыми на помойку. И все вопли про ТЯО натыкаются на одну простую вещь - оно еще должно теперь долететь до противника. И это не теория, а практика - может быть сбито с большой вероятностью. Плюс еще со времен Холодной войны, когда стороны проводили военные игры, применение тактического оружия почти всегда вело к обмену ударами. И рано или поздно включались в дело стратегические силы. Чтобы не давать противнику срока на подготовку, мобилизацию и поднятие готовности из-за серии ударов, может сразу прилететь по полной программе. Ибо смысл тянуть если всё равно дойдет до этого, ударит враг по базе, запад ответит, те ответят по аэродромам, откуда был вылет, ну и пойдет. Сразу и без раскачки- в рай. И в РФ знают, что так может быть. Бесноваться на ток шоу там могут сколько угодно, но кремлевские деды хотят хорошо жить во дворце, а не умирать он анемии в бункере. Поэтому богатую северную Наташу зафиксируют батареями ПВО, которая смогла в противоракетную оборону и продолжат душить. Пока не полезет коричневая жижа. И это будет не нефть.



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