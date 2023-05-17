ТЕМА

Старлинков на орбите стало больше

17 мая 2023 | 09:01

А в перспективе будет 30 тысяч.


SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 56 спутников Starlink. Компания Илона Маска планирует довести количество своих аппаратов в космосе до 30 000.

До этого дня SpaceX было выведено на орбиту 4236 спутников системы Starlink за 81 запуск ракеты-носителя Falcon 9.



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