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Минфин не намерен возвращать доплаты военным в тылу
19 мая 2023 | 08:49
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что доплаты украинским военным в тылу в 30 тысяч гривен не вернут. По его мнению, наличие таких выплат у военных в тылу, влияет “на их мотивацию”. Об этом он заявил “Forbes Украина”.
“Пространство для компромисса есть. То, что предложено правкой к закону, не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают”, — сообщил Марченко.
По его словам, на уровне парламента создана рабочая группа, где нарабатывается вариант, каким образом этот вопрос можно решить.
Напомним, Рада вернула доплаты военным в тылу (отмененные с 1 февраля) ещё в начале апреля. Но президент закон до сих пор не подписал.
Депутаты и силовые ведомства заявили, что денег на такие выплаты в бюджете нет. Раскритиковал возвращения доплат и МВФ. Там заявили, что это приведёт к росту бюджетного дефицита.
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