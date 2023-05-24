Жеваго допустил, что на пленках о взятке экс-главе Верховного суда его голос

24 мая 2023 | 08:44

Константин Жеваго предполагает, что на пленках НАБУ, полученных по делу по экспредседателю Верховного Суда Всеволода Князева, может быть его голос. Но точно сказать не может. Об этом он сказал в интервью Forbes.

По данным следствия, дело, за решение в котором председатель Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. В частности, о праве собственности на 40% Полтавского горно-обогатительного комбината.

НАБУ опубликовало пленки с записями разговоров одного из подозреваемых по делу — адвоката, который якобы являлся посредником при передаче средств. На них у одного из собеседников есть голос, похожий на голос Жеваго, его представили как “акционер”.

“Я хочу услышать эти пленки, потому что я их услышал из интернета. Хочу, чтобы их посмотрели мои юристы и была проведена экспертиза... Имея большой бизнес, у нас есть десятки, если не сотни судебных дел. Это одно из важных, поэтому что касалось 40% пакета Полтавского ГОКа, который является одним из основных активов Ferrexpo, безусловно, это дело вызвало у меня интерес, и я интересовался его ходом у своих юристов. или мы выиграем/проигрываем и т.д.”, — отметил Жеваго.

По его словам, хотя бизнес сотрудничает с представителями многих юридических компаний в Украине, общение проходило онлайн. “И, безусловно, все время, когда я подключался к таким разговорам, там присутствовали наши юристы, которые организовывали эти звонки. Поэтому сказать вам, это мой голос на пленке, или не мой, я сейчас не могу. Но допускаю, что это мог быть я, потому что я общался по крайней мере со всеми этими пятью компаниями в течение последнего минимум года”, — подчеркнул бизнесмен.

Как сообщалось, 16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего председателя Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику — адвокату.

18 мая Высший совет правосудия удовлетворил представление САП об аресте Князева. САП будет просить суд установить для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн.

Дело, за решение в котором председатель Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Руководитель САП Александр Клименко уточнял, что к передаче взятки привлекли адвокатское объединение, которое фактически использовалось для прикрытия “бэк офиса”, позволявшего влиять на решение Верховного Суда и других судов. Он не назвал адвокатского объединения. Интересы компании Ferrexpo Жеваго в Верховном Суде представляла юридическая фирма “Ильяшов и партнеры”, однако там свою причастность к делу отрицали.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОКа) Ferrexpo и передаче их в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

В 2005 году четыре компании-продавцы уже обращались в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи и проведения допэмиссий. Однако Высший хозяйственный суд Украины в феврале 2015 года стал на сторону нынешних владельцев “Полтавского ГОКа” в корпоративном споре, который длился около 10 лет.

Осенью прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября, одним из которых санкции введены и в отношении Бабакова, Гинера и Воеводина. Бабаков также находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.