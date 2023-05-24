ТЕМА

Киссинджер убежден, что Украина и Россия сядут за стол переговоров до конца 2023 года

24 мая 2023 | 08:59


Бывший глава Госдепа США, ветеран американской и международной политики Генри Киссинджер, которому в конце мая исполнится сто лет, вновь высказался по поводу конфликта в Украине. В интервью американскому телеканалу CBS News он заявил, что уже до конца этого года Россия и Украина сядут за стол переговоров. Произойдет это, по словам экс-госсекретаря, благодаря тому, что к процессу подключился Китай.



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