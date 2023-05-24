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На россии граждане делятся информацией с украинской разведкой

24 мая 2023 | 12:29


Инженер-конструктор ростовского оборонного предприятия передавал украинской разведке данные о расположении предприятий ОПК, средств ПВО и личного состава Вооруженных сил, сообщила ФСБ. Заведено уголовное дело о госизмене, сообщает РИА-новости.



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