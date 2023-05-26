Двоє поліцейських з Кагарлика отримали по 11 років за згвалтування

26 мая 2023 | 08:59

Катування в Кагарлицькому відділу поліції: ДБР ініціювало 50 експертиз та провело понад 100 допитів.

24 травня за матеріалами ДБР суд виніс вирок щодо двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції в Київській області за фактом катування, #зґвалтування та незаконного утримання людей. 🔹 Суд призначив їм покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. 🔹 Під час розслідування знущань над жінкою працівники ДБР виявили й низку інших випадків катувань у зазначеному відділку поліції за участі інших правоохоронців. 🔹 Окремо зазначимо, що фігуранти справи використовували свої професійні навички та службові можливості для того, аби якомога краще приховати свої злочини та докази, які можна було б використати в суді. 🔹 Враховуючи ці обставини працівники ДБР провели: ◾️ понад 100 допитів усіх потерпілих та свідків; ◾️ 31 впізнання; ◾️ 9 слідчих експериментів; ◾️ 9 обшуків. 🔹 Також було призначено майже 50 експертиз, серед яких: судово-медичні, балістичні, дактилоскопічні, електротехнічні (щодо телефонного апарату «ТА-57», яким катували потерпілого, пропускаючи електричний струм до тіла напругою до 100 Вольт), молекулярно-генетичні, судово-психологічні з використанням поліграфу, комп’ютерно-технічні, експертиза вибухових речовин, експертиз зброї, психолого-психіатричні (щодо осудності підозрюваних) та інші комплексні дослідження. 🔹 Крім того, працівники ДБР вилучили та оглянули 10-ки годин відеозаписів з камер відеоспостереження Кагарлицького відділу поліції, на яких зафіксовано переміщення підозрюваних та потерпілих. Увесь комплекс проведених ДБР заходів дозволив стороні обвинувачення обґрунтовано довести вину підозрюваних.



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