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Таліби оголосили війну Ірану й захопили іранську базу
28 мая 2023 | 11:09
Обіцяють захопити Кабул.
Талібан раптово оголосив війну Ірану, увійшов на територію Ірану І вже навіть захопив іранську військову базу неподалік кордону. Обіцяють захопити і столицю за два дні. Терористи проти терористів, але для України це протистояння може знизити інтенсивність постачання "шахєдів" росії.
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