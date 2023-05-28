Таліби оголосили війну Ірану й захопили іранську базу

28 мая 2023 | 11:09

Обіцяють захопити Кабул.

Талібан раптово оголосив війну Ірану, увійшов на територію Ірану І вже навіть захопив іранську військову базу неподалік кордону. Обіцяють захопити і столицю за два дні. Терористи проти терористів, але для України це протистояння може знизити інтенсивність постачання "шахєдів" росії.



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