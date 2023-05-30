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Доплати військовим по-новому
30 мая 2023 | 00:19 , Тимофій Бесп'ятов
До Ради подали компромісний законопроект про доплати військовим.
126 депутатів Верховної Ради, включно з головою парламенту Русланом Стефанчуком, його заступниками та головами всіх дотичних парламентських комітетів пропонують встановити щомісячну виплату додаткової винагороди військовим від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань під час війни.
Про це йдеться у їхньому законопроекті №9342, внесеному в Раду 29 травня. Згідно з запропонованими змінами до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, конкретний порядок, розміри та умови виплат має встановити вже Кабінет міністрів.
Натомість військовослужбовцям строкової служби щомісячно пропонується встановити надбавку у розмірі 6 тисяч гривень пропорційно часу проходження військової служби.
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Військовим, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) пов’язану із захистом Батьківщини під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до служби, встановленою військово-лікарською комісією, пропонується також щомісячно виплачувати додатково 6 тисяч гривень протягом всього часу перебування у розпорядженні.
Як прокоментував перший заступник комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, який, однак, не підписувався під авторством законопроекту, щодо цієї норми треба памʼятати, що під час лікування і двох місяців до лікування поранений одержує свою зарплату плюс винагороду, яку одержував до цього в межах 30-100 тисяч гривень.
За його словами, реалізація ініціативи орієнтовно потягне витрати з держбюджету до 10 мільярдів гривень, зокрема до кінця 2023 року це становитиме 1,9 мільярда гривень, але без врахування доплати інструкторам. Остання ж в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки визначається керівниками сектору безпеки і оборони України в межах 10-30 тисяч гривень.
При цьому Железняк спрогнозував, що до законопроекту будуть подаватися зауваження, і частину з таких вже зареєстровано, тому він "не знає, чи швидко буде прийняття".
Зазначимо, що крім цього, депутати пропонують прописати в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що громадяни, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, які раніше не проходили службу в Збройних силах України чи інших формуваннях та правоохоронних органах, мають пройти курс базової військової підготовки та підготовку за військово-обліковою спеціальністю.
Також пропонується зобов’язати військових командирів особисто направляти на спеціальні курси підготовки до навчальних центрів військових, які прибули для доукомплектування частин під час воєнного стану та раніше не служили; не допускати до участі в бойових діях мобілізованих, які не пройшли курс базової військової підготовки.
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомляв, що у Раді створили робочу групу, яка мала напрацювати рішення щодо доплат військовим, яке буде задовольняти всі сторони, в тому числі ЗСУ. Ухвалений законопроєкт №8312, який передбачає повернення виплат у 30 тисяч гривень для військових, за його словами, "нікого не влаштовує".
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