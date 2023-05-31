|
Російський аналогофнетний комплекс прогавив українські "мопеди"
31 мая 2023 | 09:58
Впритул до Афіпського нафтопереробного заводу розташовані позиції 90-ої зенітної ракетної бригади РФ, яка у 2020 році з помпою отримала аналговнєтні "Бук-М3"
Атаки стратегічних об'єктів РФ невідомими дронами продовжуються й сьогодні, 31 травня, у ночі був успішно уражений Афіпський нафтопереробний завод. Про це офіційно повідомила місцева влада, зазначивши, що полум'я охопило одну з установок з перегонки мазуту.
Афіпський нафтопереробний завод знаходиться у 15 км на південь від Краснодару та відстані понад 300 км від поточної лінії фронту.
Проектна потужність підприємства складає 6,25 млн тонн нафти на рік, при цьому у 2019 році у реконструкцію та модернізацію НПЗ було вкладено близько 1,7 млрд доларів (140 млрд рублів).
Цікаво, що такий стратегічний об'єкт у РФ прикривали підрозділи 90-ої зенітної ракетної бригади, яка у 2020 році почала переозброєння на найновішу версію ЗРК "Бук" - "Бук-М3".
Нижче просто цитата з російських ЗМІ щодо отримання 90-ою зенітною ракетною бригадою "Бук-М3":
"Кавказ і Чорне море прикриють однією із найсучасніших у світі систем ППО: на озброєння 90-ї зенітної ракетної бригади, що дислокується у Краснодарському краї, надійдуть комплекси "Бук-М3". Новинка здатна уражати не лише літаки та вертольоти, а й крилаті ракети, безпілотники та навіть гіперзвукові цілі. У військах "Бук-М3" навіть отримав неофіційне прізвисько "зенітний робот".
Але, як виявилось, або аналоговнєтний "Бук-М3" не може перехопити навіть дрон-камікадзе, або у РФ вже не має можливості забезпечити протиповітряну оборону стратегічних об'єктів.
Також маємо нагадати, що Афіпський нафтопереробний завод це вже далеко не перший нафтовий об'єкт, який був уражений за останній час:
также читайте
[26.05.2023]
|
по теме
Жінки частіше допомамагають ворогові аніж чоловіки
31. 05. 2023 | 13:17
У Києві поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.
Данілов відреагував на погрози Кадирова про "помсту у повному розумінні слова"
31. 05. 2023 | 10:38
План контрнаступу ЗСУ вражає — сенатор Ліндсі Грем
31. 05. 2023 | 10:35
План контрнаступу Збройних сил України вражає. Таку думку висловив американський сенатор Ліндсі Грем після нещодавнього візиту до Києва. Грем заявив, що президент Володимир Зеленський та його команда поінформували його про плани ЗСУ.
Кабмін підняв тарифи на електроенергію для населення
30. 05. 2023 | 16:36
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»