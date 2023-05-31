Російський аналогофнетний комплекс прогавив українські "мопеди"

31 мая 2023 | 09:58

Впритул до Афіпського нафтопереробного заводу розташовані позиції 90-ої зенітної ракетної бригади РФ, яка у 2020 році з помпою отримала аналговнєтні "Бук-М3"

Атаки стратегічних об'єктів РФ невідомими дронами продовжуються й сьогодні, 31 травня, у ночі був успішно уражений Афіпський нафтопереробний завод. Про це офіційно повідомила місцева влада, зазначивши, що полум'я охопило одну з установок з перегонки мазуту.

Афіпський нафтопереробний завод знаходиться у 15 км на південь від Краснодару та відстані понад 300 км від поточної лінії фронту.

Проектна потужність підприємства складає 6,25 млн тонн нафти на рік, при цьому у 2019 році у реконструкцію та модернізацію НПЗ було вкладено близько 1,7 млрд доларів (140 млрд рублів).

Цікаво, що такий стратегічний об'єкт у РФ прикривали підрозділи 90-ої зенітної ракетної бригади, яка у 2020 році почала переозброєння на найновішу версію ЗРК "Бук" - "Бук-М3".

Нижче просто цитата з російських ЗМІ щодо отримання 90-ою зенітною ракетною бригадою "Бук-М3":

"Кавказ і Чорне море прикриють однією із найсучасніших у світі систем ППО: на озброєння 90-ї зенітної ракетної бригади, що дислокується у Краснодарському краї, надійдуть комплекси "Бук-М3". Новинка здатна уражати не лише літаки та вертольоти, а й крилаті ракети, безпілотники та навіть гіперзвукові цілі. У військах "Бук-М3" навіть отримав неофіційне прізвисько "зенітний робот".

Але, як виявилось, або аналоговнєтний "Бук-М3" не може перехопити навіть дрон-камікадзе, або у РФ вже не має можливості забезпечити протиповітряну оборону стратегічних об'єктів.

Також маємо нагадати, що Афіпський нафтопереробний завод це вже далеко не перший нафтовий об'єкт, який був уражений за останній час: