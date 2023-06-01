Дойче Банк прогнозує обвал світової економіки

01 июня 2023 | 11:15

Deutsche Bank представив результати дослідження щодо перспектив для економіки.

Головне з нього: 🌩 через найшвидший за останні 15 років цикл посилення грошово-кредитної політики хвиля дефолтів компаній у США та Європі неминуча; 📈 пік дефолтів очікується у IV кварталі 2024 року; 🧮 «пікові рівні дефолтів досягнуть 9% для високоприбуткових боргових зобов'язань США, 11,3% для американських кредитів, 4,4% для європейських високоприбуткових облігацій та 7,3% для європейських кредитів»; 😲 «оцінка пікового рівня неповернення кредитів у США у 11,3% буде майже історичним максимумом порівняно з показником у 12% під час світової фінансової кризи 2007–2008 років та 7,7% під час технологічного міхура у США наприкінці 1990-х років»; 😔 агресивне збільшення великими центральними банками відсоткових ставок як засіб стримування інфляції посилює ризики глобальної рецесії (зокрема, найбільша економіка Європи – німецька – у неї вже увійшла); 🇪🇺 ризик дефолту для європейських компаній оцінюється як нижчий порівняно з компаніями у США, «ураховуючи більш високий відсоток облігацій з вищим рейтингом, а також більшу фінансову підтримку в Європі та менші суми боргу в секторах, що швидко зростають»; 🏗 найбільший тиск на європейському ринку високоприбуткових облігацій чиниться на сектор нерухомості – на його частку припадає більше 50% усього європейського проблемного боргу з високою прибутковістю; 🤔 «вклад нового капіталу від приватних акціонерів компаній, фіскальні стимули в Європі та зниження ставок ЄЦБ можуть допомогти знизити деякі ризики та уникнути найгіршого варіанту розвитку подій», однак базовий сценарій все ж таки - зростання рівня дефолтів.



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